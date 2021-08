Le retour de Dele Alli et son nouveau rôle de milieu de terrain à Tottenham Hotspur

Dele Alli était de retour parmi les buts de Tottenham dimanche, obtenant un penalty avant l’envoi ultérieur. Il a livré deux solides performances au milieu de terrain pour commencer la saison et peut à nouveau être compté comme un partant de l’équipe première.

Mais c’est sa «réinvention» en tant que milieu de terrain central plus profond qui a beaucoup enthousiasmé par les changements. Même à partir d’une position d’attaque plus retirée, l’idée qu’Alli soit à nouveau à son meilleur est une perspective alléchante.

Le retour bienvenu de son flair et de sa vision est une chose. Mais couplé à une perspicacité plus arrondie, remplie de responsabilités défensives, le nouveau Dele Alli pourrait devenir un élément clé de l’équipe de Tottenham de Nuno Espirito Santo.

Le retour de Dele Alli et son nouveau rôle de milieu de terrain

Amélioration athlétique

Dans le passé, il était presque certain que Dele Alli serait remplacé avant le temps plein. Cela est venu dans une position plus avancée sous Mauricio Pochettino, avec moins de responsabilités défensives. Et pourtant trop souvent, il s’est évanoui physiquement, sa créativité semblant excuser une mauvaise longévité cardiovasculaire.

Depuis ses premières performances cette saison, il y a eu une transformation marquée de son physique. Son endurance s’est améliorée, durant les 90 minutes entières dans une position plus intense. Mais le rôle qu’on lui a demandé de remplir a également vu sa force se renforcer physiquement, par nécessité.

Ce n’est pas un cas qu’il ait jamais été notoirement faible ou léger. En effet, la force brute d’Adama Traoré a rattrapé des défenseurs plus forts et plus expérimentés en Eric Dier et Davinson Sanchez. Juger Alli contre le mastodonte des loups serait un acte de conflagration injuste.

Ses performances contre Manchester City et les Wolves ont démontré un niveau de maturité footballistique si souvent absent. Il respirait l’intelligence dans ses tacles, tant dans la technique que dans le timing sélectif. Il n’y avait aucune allusion à un «défi de l’attaquant» ou à un quelconque degré d’imprudence dans ses tacles.

Rôle plus profond

Dele a développé un équilibre défensif, un talent pour gagner des balles sur des adversaires et intercepter des passes. Il est important de noter que cela ne ressemble en rien aux capacités défensives de Pierre-Emile Højbjerg et Oliver Skipp. Mais alors il n’a pas besoin de les faire correspondre.

Il a commencé sa vie de footballeur avec MK Dons en tant que milieu de terrain central, donc ce nouveau jeu de position ne devrait pas être une surprise totale. En effet, il a été amené à Tottenham dans un tel rôle, ne faisant que graviter plus avant alors que d’autres perspectives de jeunes étaient abandonnées.

La manière dont Santo a développé le milieu de terrain signifie que Dele Alli n’a pas besoin de subir une réinvention complète. Le milieu de terrain trois agit plus comme un triangle avec une base plate de Højbjerg et Skipp.

Mais il offre également une marge de fluidité, en utilisant le potentiel offensif de Højbjerg au fur et à mesure que la situation se présente. Dans de tels cas, Alli peut fournir une couverture, agissant comme un autre corps au milieu de terrain pour bloquer les attaques de l’opposition.

Dele Alli a redécouvert ses prouesses offensives

La liberté de se déplacer, associée à une position de départ plus profonde, offre également une plus grande possibilité de jouer de son propre gré en attaque. Jusqu’à présent, on a beaucoup parlé des jeux fluides et interconnectés entre Heung-min Son, Steven Bergwijn et Lucas Moura. Les contre-attaques lancées contre Manchester City, dont le but de Son, étaient de parfaites illustrations de son fonctionnement.

Il reste à voir s’il s’agit d’une solution temporaire à une énigme en forme de Harry Kane. En attendant que sa situation future se concrétise, voire qu’un remplaçant se matérialise, Santo tire peut-être le meilleur parti des ressources à sa disposition.

Quoi qu’il en soit, cela semble être la configuration tactique préférée pour le moment, et il se peut que Kane (ou un attaquant de remplacement) s’intègre dans un tel système. Et avec un tel système, la nature profonde du jeu de position d’Alli donne un élan supplémentaire, une nouvelle vague de menace offensive à n’importe quel jeu.

Les défenses peuvent être préoccupées par le triumvirat de tête, permettant à un Dele Alli jusque-là inaperçu d’exploiter les défauts de l’opposition. Comme il l’a fait pour remporter le penalty dimanche, il peut faire des runs perçants derrière. Il peut également fournir des balles aux trois premiers et agir comme quatrième attaquant dans l’interaction principale.

Retour exagéré, ou la vraie affaire ?

On ne sait pas si le voyage de la victime de l’intimidation de Jose Mourinho à la star du milieu de terrain à part entière peut être accompli. Avec la richesse des talents d’attaquant à la disposition de Gareth Southgate, son rappel en équipe nationale est presque certainement un moment.

Néanmoins, les fans de Tottenham espèrent qu’un Alli nouvellement revigoré brille dans une position aussi fraîche. De nouvelles responsabilités défensives ne doivent pas nécessairement contredire une liberté d’attaque revigorée. La tâche de Santo sera de maintenir ses performances tout au long de la saison et de les améliorer encore.

