Le retour de Farrah Abraham dans « Teen Mom » ​​a fait perdre peu de temps aux attaques physiques

Farrah Abraham a peut-être quitté la franchise Teen Mom d’une manière moins qu’amicale, mais elle est de retour pour le mashup de la série, qui comprend des acteurs de la franchise OG et de l’épisode Jeunes et enceintes. Abraham a accusé le réseau de s’en prendre à elle en raison de sa décision de participer au monde du divertissement pour adultes. Sa dernière saison a relaté ses explosions avec les producteurs, elle devenant physique avec un producteur de longue date. Maintenant, elle est de retour et elle dit que les bouffonneries du spin-off sont remplies de drame, avec des co-stars qui se battent les unes contre les autres.

TMZ a rencontré Abraham et elle a expliqué ce que les téléspectateurs verront. Comme indiqué, les stars de Teen Mom 2 Briana et Britney Jesus, ainsi que Jade Cline et Ashley Jones se sont bagarrées pendant le tournage. On ne sait pas ce qui a déclenché le combat. Abraham a sa propre expérience avec les co-stars de combat. Amber Portwood s’est précipitée vers elle pendant un moment de tension lors de leurs retrouvailles il y a quelques années.

« Je veux juste que les autres gardent leurs mains pour eux-mêmes », a déclaré Abraham à propos de ses co-stars. « N’attaquez pas une femme en douce et ne vous liguez pas contre une femme parce que je ne gère pas très bien ça. C’est donc un peu ce qui m’est arrivé. Et j’ai l’impression que les gens ne devraient attaquer personne, surtout après COVID et tout ce qui se passe dans notre monde réel d’actualités. »

Abraham n’a fait allusion à aucune réserve concernant la participation à l’émission. « Je pense qu’il est sain pour moi d’essayer de retourner au travail et de voir où en sont les choses et je pense qu’il y a tellement de place pour la croissance », a-t-elle déclaré à propos de sa décision de revenir dans la série. « Je suis ravi de voir comment les choses évoluent. Je pense qu’il est difficile de revenir à quelque chose qui ne montre vraiment pas la plénitude de qui je suis et je pense que c’est tellement à montrer aux gens. »

Quant à sa position avec ses co-stars d’OG, dont beaucoup sont séparées depuis sa sortie de la série, elle n’a aucun sentiment. « Je leur souhaite toujours le meilleur », a-t-elle déclaré. « Je pense toujours qu’il y a beaucoup de progrès à faire. »

La mère des sœurs DeJesus, Roxanne, a d’abord exposé le combat lors d’un live sur Instagram. « J’ai fini. Je suis sûr [the network] essaie de comprendre ce qu’elles vont faire », a-t-elle déclaré, expliquant que l’incident s’était produit la veille au soir du 14 septembre. « Le plan de ce nouveau spectacle était de rassembler les filles et d’espérer pour le mieux. Une agitation a éclaté », a poursuivi Roxanne. « Des mots ont été prononcés. Je ne pense pas qu’il y ait eu d’altercation. » Elle a affirmé que les producteurs avaient enlevé Jade, Brittany et Briana et avaient obligé le trio à rester dans un autre hôtel pendant qu’Ashley restait sur le lieu de tournage. En conséquence, elle a quitté la série.