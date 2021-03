Le retour de Fernando Alonso en F1 déjoué par un emballage sandwich

Alpine a confirmé que le refus de Fernando Alonso à son retour en Formule 1 était dû à un emballage sandwich dans le conduit de frein de la voiture.

C’était la première course de F1 pour Alonso depuis le Grand Prix d’Abou Dhabi en novembre 2018, qui semblait être sa dernière dans le sport, et à son retour dans l’équipe avec laquelle il a remporté deux championnats du monde en 2005 et 2006, les fans étaient impatient de voir comment il se comporterait.

Il a montré ses qualités de retour en piste samedi à Bahreïn, se qualifiant pour la Q3 et terminant P9, et il semblait qu’il était prêt à prendre quelques points sur la course elle-même.

Cela n’a pas été le cas, car il a été contraint de prendre sa retraite au 34e tour, et l’équipe a depuis confirmé que la raison en était un emballage de sandwich.

Comme cité par Autosport, le directeur exécutif d’Alpine Marcin Budkowski a déclaré: «Après son premier arrêt, nous avons eu un petit problème qui nous a obligés à réduire les performances de la voiture, puis après le deuxième arrêt, un papier sandwich s’est coincé à l’intérieur du conduit de frein arrière. de la voiture de Fernando.

«Cela a conduit à des températures élevées et a endommagé le système de freinage. Nous l’avons donc retiré pour des raisons de sécurité. Ce fut une première course très malchanceuse pour Fernando compte tenu de sa force.

Première course de la saison ✅.

C’était agréable et spécial de ressentir l’adrénaline du départ, les premiers tours, etc., nous avons apprécié chaque instant jusqu’à ce que nous devions malheureusement arrêter la voiture. Je ne peux pas attendre le prochain et continuer à progresser 💪. @ AlpineF1Team 💙 # f1 #bahrain #alpine pic.twitter.com/X8zA6TY4kL – Fernando Alonso (@alo_oficial) 28 mars 2021

Lors des tests de pré-saison et des séances d’essais, il n’était pas tout à fait clair où Alpine se situait parmi leurs concurrents du milieu de terrain, avec des joueurs comme McLaren et AlphaTauri attirant davantage l’attention, mais l’équipe aurait été ravie de voir qu’avec Alonso, ils ayez un homme qui n’a certainement pas perdu ses talents.

Il était sans surprise déçu de ne pas terminer la course, mais jusqu’à ce que l’équipe l’appelle dans le garage, il s’est amusé dans l’ouverture de la saison.

«C’était dommage que nous ne puissions pas voir le drapeau à damier parce que j’ai vraiment apprécié le tout», a déclaré Alonso, selon motorsportweek.com.

«C’était agréable d’être de retour en course. C’était agréable de ressentir à nouveau l’adrénaline sur la grille de départ, l’hymne national, toutes ces procédures ont été très émouvantes aujourd’hui pour moi.

«La course elle-même était amusante au début avec le départ, quelques bonnes batailles sur la piste dans le premier relais et ensuite, malheureusement, nous avons dû abandonner la voiture.

Il a ajouté: «Je pense que c’était vraiment bien et intéressant de conduire enfin avec des voitures dans les mêmes conditions parce que jusqu’à présent, nous avons rencontré quelques personnes en piste lors des essais, mais toujours à des moments différents de votre programme.

«C’était donc vraiment bien, un peu d’action aussi dans les premiers tours et le redémarrage de la Safety Car, des choses comme ça.

«Nous avons rassemblé des informations que vous comprendrez que je garderai pour moi et pour l’équipe. C’était intéressant à voir par rapport aux autres.

