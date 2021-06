Le retour de Frank de Boer

in

15/06/2021 à 17h05 CEST

Javier Giraldo – Amsterdam (Envoyé spécial)

Frank de Boer a commencé sa carrière à la tête de l’équipe nationale néerlandaise du mauvais pied : il a dû remplacer Ronald Koeman, qui avait fait un excellent travail. Ce n’était ni la deuxième ni la troisième option (Rijkaard et Bosz ont rejeté l’offre), est venu d’échecs encordés à l’Inter, Crystal Palace et Atlanta et ses premiers résultats sont décevants.

Tout cela a contribué à créer un climat de méfiance voire de moquerie autour de sa figure qui semble pourtant s’être dissipé après le 3-2 contre l’Ukraine.

« La vague de critiques et les plaintes concernant le 3-5-2 ont cessé, du moins pour l’instant & rdquor;, confirme Teun Buis, journaliste pour ‘Voetbal Primeur’.

“Les supporters sont à nouveau connectés à l’équipe, notamment grâce au début du match contre l’Ukraine [siete disparos a puerta en los primeros diez minutos] et bien qu’il y ait une certaine inquiétude sur les buts encaissés, je pense que ce match pourrait être un tournant pour De Boer & rdquor ;.

« Le match contre l’Ukraine était prometteur & rdquor ;, avoue-t-il Martijn Krabbendam, de ‘Voetbal International’, « Mais peut-être est-il trop tôt pour tirer des conclusions. Le 3-5-2 n’a pas tout à fait convaincu, mais De Boer doit reconnaître qu’il est un entraîneur imprévisible en tout point, et capable de surprendre le rival. Nous verrons ce qui se passe contre des rivaux de plus haut niveau & rdquor;, précise-t-il.

Moins de doutes

Les Pays-Bas sont arrivés au Championnat d’Europe dans le doute, après deux matchs amicaux plutôt médiocres contre l’Ecosse et la Géorgie. Mais ses premières minutes du tournoi ont été spectaculaires, avec sept tirs cadrés dans les dix premières minutes du match et une belle démonstration physique.

Les fans hollandais, qui ont retrouvé leur équipe en direct, sont rentrés chez eux satisfaits de leur équipe et pleins d’espoir de revenir aux Pays-Bas parmi les meilleurs d’Europe, comme lors de leur victoire au tournoi de 1988.

Des problèmes de communication

L’une des affaires inachevées de De Boer concerne la communication : avant le Championnat d’Europe, il a confondu Quincy Promes avec Queency Menig, une jeune joueuse de Twente.

Il a également déclaré que Van de Beek arriverait à l’Eurocup avec plus de 4 000 minutes dans les jambes, alors qu’en réalité le joueur de United n’était qu’un titulaire pendant la saison. Il l’avait confondu avec Klaassen (Ajax), qui accède à l’Eurocup après avoir débuté avec son équipe.