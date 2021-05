Le retour de Giuliani s’aggrave et expose la collusion dans la presse grand public – RedState ⋆ .

Le fait que les organes de presse travaillent en tandem sur des récits explose entre leurs mains.

C’était un autre exemple d’un média important qui devait retirer un reportage majeur, comme Bonchie l’a rapporté hier, lorsque le Washington Post a dû retirer son affirmation antérieure selon laquelle Rudy Giuliani et le réseau d’information One America News avaient été informés par le FBI que ils ont participé à une campagne de désinformation russe. «Cette version a été corrigée pour supprimer les affirmations selon lesquelles OAN et Giuliani ont reçu les avertissements», indique le point de vente dans une partie de sa rétractation.

C’était clairement un coup coordonné réalisé par WaPost, en témoigne le timing; le rapport initial a été fait en milieu de semaine pour atterrir dans des cycles d’actualités chargés, tandis que la correction est apportée dans l’accalmie du week-end de faible consommation d’informations. Maintenant, il y a eu des rétractations de suivi, l’une venant du New York Times et une seconde réalisée par NBC News. Celles-ci sont profondément révélatrices, car les deux médias ne rejettent pas leur culpabilité en affirmant que leur position était basée sur le rapport WaPost.

Le Times et NBC doivent revenir sur leurs allégations de corroboration indépendante du rapport avec leur propre source et enquête. Cela expose le jeu joué avec plus de fréquence dans la presse, car les principaux médias se rassemblent en tandem pour être une histoire de rupture et fournissent ce qui est censé être des versions vérifiées indépendamment du même compte, lorsque la probabilité est qu’ils fonctionnent sur le même sources). Ce n’est pas une corroboration, c’est une coordination qui conduit à la place à une version collective des bombes Wiley E. Coyote qui explosent au visage.

Le Times a dû admettre: «Une version antérieure de cet article indiquait à tort si Rudolph W. Giuliani avait reçu un avertissement formel du FBI au sujet de la désinformation russe. M. Giuliani n’a pas reçu un tel briefing défensif. »

Quant à NBC, eux aussi ont dû mettre une queue sous leur arrière-train, affirmant que leur rapport «était basé sur une source familière avec le sujet, mais une deuxième source dit maintenant que le briefing n’a été préparé que pour Giuliani et ne lui a pas été remis, en une partie des inquiétudes que cela pourrait compliquer l’enquête criminelle sur Giuliani. »

Pour avoir une idée de l’importance de cet effort frauduleux, nous ne comptons sur nul autre que Brian Stelter. L’analyste des médias de CNN est toujours réticent à critiquer à l’excès les principaux organes de presse se livrant à de fausses informations. Si ce n’est pas Fox News qui diffuse de fausses nouvelles, il est plus enclin à jouer la défense ou à ne pas reconnaître le problème du tout. Pour lui, constater cette faute professionnelle des médias signifie que c’est un problème trop important pour lui même à l’ignorer.

Le @washingtonpost, le @nytimes et @nbcnews ont publié “des corrections importantes, rétractant les rapports précédents selon lesquels Rudy Giuliani avait été directement averti par le FBI qu’il était la cible d’une campagne de désinformation russe”, écrit @oliverdarcy https: // t.co/7zeYWnVl4t – Brian Stelter (@brianstelter) 2 mai 2021

C’est devenu la méthodologie vue par les responsables de l’information au cours de l’année écoulée, où plusieurs médias affirment avoir vérifié séparément une histoire. Rappelez-vous quand l’Atlantique est sorti pendant la campagne avec l’histoire du président qui aurait qualifié les soldats morts de “ perdants ” lors d’un voyage en Europe. Un certain nombre de sources ont soutenu cette fausse histoire avec des résultats honteux. En janvier, le WaPost avait de nouveau l’air ridicule lorsqu’il a été exposé à avoir menti au sujet de l’appel téléphonique de Trump aux responsables électoraux de Géorgie. CNN a également dû revenir en arrière sur l’histoire, car ils affirmaient avoir également corroboré les allégations falsifiées.

Il ne s’agit pas d’un seul point de vente faisant une «erreur» et rectifiant une erreur plus tard, avec des histoires de suivi d’autres personnes corrigeant le dossier. Chaque cas de ces points de vente modifiant leur histoire est une rétractation majeure, car ils ont tous prétendu avoir fait le travail et cloué les faits sur l’histoire – et tous sont maintenant exposés pour s’être engagés dans une coordination pour faire sortir une fausse histoire, en renforçant les «faits» en prêtant leurs noms derrière l’histoire.

Ce n’est pas une rétractation majeure de l’actualité – il s’agit de nombreuses rétractations majeures. Cela expose également le désir de pousser les faux récits à travers un plan de match à partir duquel ils travaillent tous. Nous examinons un cas classique de la presse fabriquant un reportage dans de nombreux points de vente.