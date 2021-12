Le retour de Grayson Perry’s Art Club sur Channel 4 est confirmé

L’Art Club de Grayson Perry est de retour ! (Photo : Canal 4)

L’émission la plus réconfortante de la pandémie, Grayson Perry’s Art Club sera de retour pour une troisième série sur Channel 4.

Après Grayson et sa femme, l’auteur à succès Phillipa Perry, Art Club invite le public dans l’atelier de l’artiste et donne à des artistes inconnus la chance de partager leurs propres œuvres d’art avec des millions de personnes.

Grayson est également rejoint par des invités célèbres qui présentent leurs créations, dont Derren Brown, Johnny Vegas et Boy George.

Pendant le verrouillage, Art Club est devenu un câlin géant à la télé pour ceux qui en avaient le plus besoin.

La prochaine série de six épisodes verra Grayson incorporer des thèmes hebdomadaires pour que les membres du public puissent soumettre des œuvres d’art. Les thèmes et les informations de soumission seront disponibles au début de 2022.

Au retour de la série, Grayson et Philippa Perry ont déclaré : « Nous sommes ravis d’ouvrir à nouveau les portes de notre Art Club.

Grayson et sa femme Phillipa Perry vous invitent à revenir dans leur studio (Photo: Channel 4)

«Ce spectacle est né à une époque où nous avions besoin d’art pour nous aider à donner un sens aux changements dans nos vies et à trouver un sens à ce que nous traversions collectivement.

« Dans la troisième série, nous travaillons sur un nouvel ensemble de thèmes pour inspirer la nation à faire plus d’art pour illuminer ce à quoi nous sommes confrontés maintenant, quel qu’il soit, et nous sommes tous les deux très impatients de voir ce que le public britannique créera cette fois-ci.’

Shaminder Nahal, rédacteur en chef, a ajouté : « Le Grayson’s Art Club a brillamment démontré à quel point l’art compte pour tant de gens et son pouvoir de nous rassembler et de nous aider dans les moments difficiles.

«Nous sommes très reconnaissants pour les milliers de soumissions incroyables que nous avons reçues d’artistes talentueux à travers le Royaume-Uni.

« Voici une autre manche et voyons comment Grayson, Philippa et l’équipe de Swan Films sont capables de développer la série et de découvrir un tout nouvel ensemble d’histoires réelles et puissantes. »

Grayson’s Art Club revient sur Channel 4 en 2022.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();