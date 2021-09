Le retour de Honda en F1 a-t-il été un succès ou un échec ?

in

Autrefois un mastodonte qui courait en solo, l’incapacité de Honda à concourir à la fin des années 2000 dans le championnat de Formule 1 a conduit l’équipe à quitter la série. Honda est revenu en F1 en tant que fournisseur de moteurs en 2015, avec des résultats mitigés.

Au début, il s’est associé à l’ex-partenaire McLaren, mais avec de nouvelles réglementations en jeu, le moteur était peu fiable et sous-alimenté. Cependant, tout comme lorsque vous jouez aux meilleures machines à sous RTP sur Platincasino, la fortune de Honda changerait pour le mieux très bientôt.

Au début de la saison 2016, Yusuke Hasegawa a remplacé Yasuhisa Arai en tant que chef de projet. Cela s’est avéré un changement vital qui fournirait des résultats instantanés. La saison 2016 de Honda était bien meilleure, et l’année suivante, elle est revenue en force avec une unité redessinée. Les vrais changements ont commencé en 2018 lorsque l’équipe s’est associée à la division Red Bull.

Enfin un moteur fiable

La saison 2018 a bien commencé pour le partenariat Honda-Toro Rosso. Il était clair que le moteur était bien plus puissant et fiable que les saisons précédentes. L’équipe a réussi à terminer dans le top 4 à Bahreïn, et avec la livraison du Spec 3 Power Unit cette même saison, l’équipe était de retour à sa place.

Pour les deux années suivantes, Honda a signé un accord avec Red Bull, mettant fin à une relation de longue date entre Red Bull et Renault. L’accord a vu Honda être le partenaire moteur d’une équipe de F1 pour la première fois depuis 2008. Dans le même temps, Red Bull a permis à Honda de co-développer le châssis, et le mastodonte japonais était enfin de retour dans le match.

Grâce aux améliorations du moteur, le partenariat avec Red Bull a prospéré. Honda a continué à fournir des moteurs à Toro Rosso, maintenant rebaptisé AlphaCentauri, et a connu un grand succès. En 2019, Max Verstappen a terminé troisième au classement des pilotes, Red Bull terminant au même rang dans le championnat des constructeurs. Les moteurs Honda étaient assez fiables, sans abandon par panne de moteur cette saison-là.

Succès continu

Le succès de Honda s’est poursuivi au cours de la saison 2020 frappée par le COVID-19. Bien qu’il y ait eu des réductions et des limitations importantes, le moteur à moteur Honda a réalisé un exploit rare en 2020. Ses deux moteurs ont réussi à remporter des victoires en Grand Prix. Verstappen a remporté le Grand Prix du 70e anniversaire et le GP d’Abou Dhabi 2020, tandis que Gasly a étonnamment remporté le Grand Prix d’Italie. C’est un exploit extrêmement rare, seul Honda réussissant à remporter des victoires avec deux victoires différentes à l’ère du V6 turbo-hybride.

L’étoile de Honda continuera de monter au cours de la saison 2021 en cours, Max Verstappen devenant un favori du championnat. Il a mené la course avec Lewis Hamilton en 2021, remportant des courses ou montant sur le podium. Les qualités de Verstappen ne doivent pas être mises en doute, mais le moteur Honda RA621H a certainement joué un rôle dans le succès de Red Bull.

Même si cela n’a pas été facile du tout, le retour de Honda sur les circuits de course les plus fous a été un énorme succès. Cela a pris quelques années, mais le partenariat Red Bull a porté ses fruits. Cela a montré que la société japonaise avait tout ce dont elle avait besoin pour continuer à être un tour de force dans le championnat de Formule 1.