Le retour de Jean Todt chez Ferrari n’est « qu’une spéculation, pour l’instant… »

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré qu’il n’y avait pas eu de contact entre l’équipe et Jean Todt, mais n’a pas exclu un futur déménagement.

Todt doit quitter son poste actuel de président de la FIA après un troisième mandat à ce poste, et a été lié à un retour chez Ferrari dans un rôle de consultant avant la saison 2022.

Le joueur de 75 ans était l’une des figures de proue de la période dominante de Ferrari en Formule 1 au début des années 2000, après avoir été directeur général de l’équipe à l’époque où Michael Schumacher et eux étaient la classe du domaine.

Un rapport du Corriere della Sera en Italie a affirmé que l’ancien patron de l’équipe pourrait être sur le chemin du retour à Maranello – et cette nouvelle est parvenue à l’actuel directeur de l’équipe.

Il n’a pas tardé à dire qu’aucune communication officielle n’avait été faite entre l’équipe et Todt, mais Binotto n’a pas exclu l’idée lorsqu’il a parlé aux journalistes – louant l’influence que son ancien patron a eue sur sa propre carrière.

« J’ai entendu et j’ai lu des spéculations à cet égard », a déclaré Binotto, cité par GPFans. « Ce que je peux dire, c’est que jusqu’à présent, ce ne sont que des spéculations.

« Personnellement, j’ai travaillé avec Jean Todt. Il a été mon patron et je pense que j’ai beaucoup appris de lui.

« Ce fut un honneur de travailler avec lui et je dirais que, quoi qu’il en soit à l’avenir, ce sera toujours un honneur pour moi de travailler avec lui parce que je crois toujours que, en tant que Mattia et en tant que une équipe, il y a encore beaucoup à apprendre.

Il a ajouté à Sky Italia: « En parlant de s’il peut être nécessaire et utile, je pense qu’en tant qu’équipe, il y a toujours place à l’amélioration. Apporter de la valeur ajoutée à une équipe est toujours ce que quelqu’un peut essayer d’accomplir. Il y a encore beaucoup à apprendre et à coup sûr, de quelqu’un comme lui, il y a une opportunité de grandir. »

Le Français a supervisé l’équipe en route vers huit titres de champion des constructeurs et six couronnes de pilotes avec Schumacher et Kimi Raikkonen.

Après avoir quitté ses fonctions de directeur général, il a aidé à la transition en tant que PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali a pris les rênes de la Scuderia, et Todt est ensuite devenu conseiller spécial du conseil d’administration de Ferrari.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla.