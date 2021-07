Le retour de John Cena et 5 autres raisons pour lesquelles je suis excité pour SummerSlam 2021

L’un de mes meilleurs souvenirs de catch a eu lieu en août 1998 lorsque mon oncle a invité mes frères et moi à regarder SummerSlam (Stone Cold Steve Austin a conservé son titre de champion de la WWF contre The Undertaker). Cette nuit est arrivée à l’apogée de mon obsession d’enfance pour la WWF, maintenant la WWE, et c’est une nuit sur laquelle je reviendrai toujours avec tendresse. Depuis lors, SummerSlam a une place spéciale dans mon cœur, surtout après le décès de mon oncle, et a toujours été ma jam officieuse de fin d’été, pour ainsi dire.

Tout cela a à peu près changé en 2020 lorsque SummerSlam n’était pas ce qu’il était les années précédentes et je ne pouvais pas regarder l’émission avec aucun de mes amis comme par le passé. Mais cette année, SummerSlam 2021 sera plus grand que jamais, et en plus de cela, John Cena est de retour. Cela étant dit, il y a une myriade de raisons pour lesquelles je suis enthousiasmé par le plus grand spectacle de la WWE de l’été…