Le retour de Jon Rahm en 2022 et son année pleine de défis pour le meilleur golfeur du monde

Nouvelles connexes

« Je préférerais volontiers avoir un peu plus d’incohérence, mais en même temps gagner plus d’une fois en 2022 », a-t-il déclaré. Jon Rahm à la presse avant de débuter ce jeudi le Tournoi des Champions Sentry, connu comme le tournoi des champions de golf par lequel cette nouvelle année va commencer ‘Le Lion de Barrika‘. L’Espagnol, après une pause dont il a pu profiter Képa et sa famille, revient avec une énergie renouvelée, sans trop regarder son numéro 1 mondial et avec une envie démesurée de gagner.

Le golfeur basque a tout vécu en 2021 : paternité, victoire au US Open, manque le Jeux pour la Covid-19 et s’installer dans le numéro un mondial. C’est évidemment sa meilleure année de la courte carrière dont il est encore témoin, mais les épines qui le clouaient de victoires qu’il avait près de l’accompagner sous la forme d’une blessure pour entamer ce 2022. Après avoir atteint la fin de l’année dernière à la limite mentale, Il a fait table rase pour trouver de nouveaux exploits.

L’événement qui a lieu dans l’habituel Cours de plantation par 73 dans le Kapalua Resort de l’île hawaïenne de Maui sera le premier rendez-vous pour un calendrier des PGA qui cherche aussi la normalité après Covid-19 avec ‘Omicron‘fait toujours rage dans le monde. Le Biscayen revient sur le circuit après près de 3 mois de repos devant l’élite du golf mondial avec 39 des 40 vainqueurs de 2021. Un rendez-vous incontournable pour tout fan de ce sport.

Jon Rahm applaudissant le public à l’Open d’Espagne (Madrid) .

Bien sûr, il sera temps de veiller tard pour voir Jon Rahm jouer. Les diffusions débuteront à l’aube du jeudi 6 janvier au vendredi 7 janvier de 0h00 à 4h00, le même créneau horaire dans lequel les deuxième et troisième tours seront diffusés, respectivement le samedi 8 et le dimanche 9. Le dernier tour du tournoi sera visible le dimanche 9 janvier de 22h00 à 02h00 le lundi 10. L’Espagnol commencera presque à clôturer le premier jour avec l’avant-dernier duo : il le fera avec l’Américain Alex schauffele.

Un spectacle

Le Sentry Tournament of Champions est une tournée généralement amicale. Ceci est corroboré par les résultats gagnants des dernières années. Par exemple, Harris anglais Oui Joaquin Niemann Ils ont joué un bris d’égalité l’an dernier après avoir égalé -25 et depuis qu’ils ont commencé à y jouer, 1999, quatorze fois, plus de la moitié, le résultat du champion est passé au-delà de -20, et même deux fois il a été touché le 30e.

Le record de Jon Rahm à Kapalua est de remarquable à exceptionnel. Il a joué quatre fois et sa pire position a été la dixième. De plus, il a terminé deuxième en 2018, sa première présence là-bas, huitième en 2019 et septième en 2021. Il y a une zone de la campagne hawaïenne où il est surtout hors catégorie. C’est son Eden privé. Entre les trous 12 et 16, il n’a fait que trois bogeys en quatre ans et son partiel est de -27, avec 28 birdies et un eagle.

Bonjour pic.twitter.com/FL9Dlr7ALD – Tournoi des Champions Sentry (@Sentry_TOC) 4 janvier 2022

C’est la première fois de toute sa carrière qu’il n’a pas concouru depuis trois mois, il peut donc y avoir des doutes sur la façon dont il arrive. En tout cas, Rahm a foulé le sol hawaïen avec la volonté d’un rookie. Au cours des semaines où il a été absent, ses adversaires ont fait leurs devoirs, notamment Collin Morikawa, qui avec sa grande finale de saison à Dubaï est devenu son principal ennemi pour l’abaisser du trône.

Un grand duel entre Morikawa et Rahm est attendu, même si Justin Thomas il figure également parmi les favoris dans les paris. L’Espagnol arrive avec un bagage extraordinaire en sa faveur. Il a terminé parmi les dix premiers dans 15 des 22 tournois l’année dernière, ce qu’il a également réalisé lors de ses cinq derniers tournois majeurs. Comme si cela ne suffisait pas, l’analyse de ses chiffres définitifs révèle qu’elle était la meilleure des Tournée de la PGA à la fois dans les statistiques des coups gagnés et dans la moyenne.

Ses objectifs

« Je ne nierai pas que mon objectif pour cette saison est de rester numéro un et de remporter le Britannique ouvert dans Saint André« , a-t-il souligné lors de sa dernière visite en Espagne. Et avec ces objectifs en tête, il aborde cette 2022 comme la saison la plus importante de sa vie. Pour la première, puisque la seconde ne dépend que de ce qu’il fait dans la nomination dans laquelle il est en jeu ‘le saumon’, le Basque ne doit pas manquer d’ajouter une bonne poignée de points chaque semaine qu’il est en action.

Rahm aura plus d’entraînements et évitera les déplacements inutiles. L’Espagnol envisage cette année 2022 avec moins de semaines de jeu que l’an dernier et avec des activités promotionnelles et presse réduites au minimum. Le public verra Jon moins que jamais, peut-être dans le pays il ne peut pas être dans les rendez-vous traditionnels qui marquent la saison de golf, mais tout est dû à la conviction qu’ils ont dans son équipe que ce sera sa saison.

[Más información: 22 deportistas españoles a seguir en 2022: de Jon Rahm a Fernando Alonso]

Suivez les sujets qui vous intéressent