Le retour de Kate Walsh dans la série sera “émotionnel” pour un membre du casting

La dix-huitième saison de Grey’s Anatomy commence le 30 septembre et la nouvelle saison apporte une toute nouvelle vague de drame. Bien que sa date d’arrivée officielle n’ait pas encore été révélée, Addison Montgomery de Kate Walsh est sur le point de retourner à Grey’s après une décennie d’absence et elle est sûre d’apporter des tonnes de sensations au Grey Sloan Memorial avec elle. La saison dernière, des tonnes de personnages disparus ont fait des camées, mais Walsh sera le premier depuis longtemps dont le personnage est toujours vivant dans l’univers.

La star Ellen Pompeo a été interrogée dans une interview avec PEOPLE sur le retour de Walsh, et elle ne pouvait pas être plus excitée d’accueillir à nouveau un autre acteur original. « Kate est si amusante ! » s’exclama Pompée. “Elle a déménagé en Australie, donc je ne l’ai pas vraiment vue ni traîné avec elle.”

Ne manquez pas l’événement cross-over Grey’s Anatomy et Station 19. Entrez-y ce soir à 8/9mt sur @CTV. pic.twitter.com/ha38ex4biM – Grey’s Anatomy (@GreysABC) 30 septembre 2021

“J’ai tellement d’affection et d’amour pour le casting original”, a poursuivi Pompeo. “Nous sommes tous passés par quelque chose que nous seuls pouvons comprendre. C’est donc toujours très amusant et très émouvant, pour être honnête. pleurons-nous ?'”

“C’est une sorte de chose indescriptible”, a poursuivi Pompeo. “C’est comme si cette émission a été intense. Cela a définitivement été une expérience très, très intense. Je ne pense pas que vous parlerez jamais à une personne qui a participé à l’émission qui n’a pas eu une expérience intense, des hauts et des bas. Et je ne changerais rien, pour être honnête, peut-être quelques petites choses. Mais pour la plupart, tout est fait pour un voyage plus significatif. Nous avons créé quelque chose de si spécial ensemble. C’est une expérience unique. chose.” Les anciens camarades Patrick Dempsey, Eric Dane, Chyler Leigh et TR Knight sont tous revenus pour des apparitions en camée la saison dernière.

Walsh a fait l’annonce début septembre dans une vidéo effrontée. “Eh bien, bien, voudriez-vous regarder qui c’est”, a souri Walsh dans la vidéo. “C’est vrai, mes amours, le Dr Addison Montgomery revient à l’hôpital Grey Sloan Memorial et je suis très heureux d’être à nouveau à la maison et de rejoindre Shonda [Rhimes], Hélène [Pompeo], et le reste de l’incroyable casting. » Bien qu’elle n’ait pas révélé quand pendant la saison Addison est revenu, Walsh a promis que l’histoire tiendrait.