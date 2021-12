Le retour de Kenan ! Voir Kenan Thompson donner un premier aperçu de la saison 2

Prêt pour plus de Kenan ?

La sitcom NBC revient pour une deuxième saison juste après le Nouvel An, et E! News vous offre un premier aperçu exclusif de ce qui vous attend, avec l’aide des stars de la série Kenan Thompson et Chris Redd eux-mêmes.

« Nous passons un bon moment ici, comme vous pouvez le voir », a déclaré Thompson dans l’aperçu spécial après que Redd soit passé en mode « entretien ». « Je pensais que la première saison était une belle, ‘Hé regarde, nous avons un casting solide, comme, en couches.’ Et cette saison, maintenant nous pouvons étirer cela et descendre, comme les petites ruelles de tout le monde. «

La conversation entre le duo Saturday Night Live est entrecoupée d’extraits des nouveaux épisodes, permettant aux fans d’avoir un aperçu de l’ensemble de la distribution, y compris Don johnson, Kimrie Lewis et Dany et voie Dannah.

Dans un clip particulièrement hilarant, le personnage de Thompson, Kenan, peut être vu en train de se confier à son beau-père Rick (Johnson) à propos d’une de ses filles qui lui a menti.