Le retour de Klay Thompson entre dans l’histoire de la NBA : le moment le plus regardé d’une saison régulière

Tous les fans de la NBA attendaient avec impatience le retour de l’un des meilleurs joueurs de la ligue tel qu’il est Klay Thompson. Plus de 2 ans plus tard, le gardien des Golden State Warriors s’habillait à nouveau court et son entrée dans le parc est devenue le moment le plus regardé de l’histoire de la ligue dans ce qui correspond à une phase régulière.

Le record passe par les réseaux sociaux, NBA TV elle-même et parle très clairement du désir qui a dû continuer à assister aux performances du deuxième Splash Brother, un superbe tireur qui viendra de perles à Guerriers de l’état d’or dans la lutte pour un nouvel anneau.

Le retour de Klay Thompson a été le moment de la saison régulière LE PLUS VISIONNÉ de l’histoire de la NBA ! – ▪️110M de vues sur les plateformes sociales NBA (plus jamais)

▪️844k vues en moyenne sur NBA TV (la plupart depuis 2016)

▪️12,7 note des ménages sur NBA Sports Bay Arena (la plus élevée depuis 2016) pic.twitter.com/NfVUL8rOCp – NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) 11 janvier 2022