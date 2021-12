Le retour de Kylie Jenner sur les réseaux sociaux après 2 mois suscite des rumeurs selon lesquelles elle aurait accouché d’un deuxième enfant

Kylie Jenner est de retour sur Instagram après avoir été MIA pendant près de deux mois. La fondatrice du kit pour les lèvres a annoncé sa deuxième grossesse le 7 septembre et racontait en grande partie sa grossesse cette fois-ci. Contrairement à la première grossesse avec Stormi Webster, qu’elle partage avec Travis Scott et qu’elle n’a révélée qu’après avoir accouché, elle a laissé les fans entrer dans son monde, documentant ses incroyables modes de grossesse en cours de route. Mais au milieu du festival Astroworld de Scott qui a fait 10 morts, elle a cessé de publier, sauf pour partager ses condoléances. Mais le 29 décembre, elle est réapparue sur Instagram pour promouvoir sa ligne Kylie Skin.

Jenner, 24 ans, a posté une vidéo boomerang d’elle appliquant un gloss transparent sur ses lèvres depuis l’intérieur d’un jet privé. La vidéo selfie a également été publiée sur son compte Instagram Kylie Skin, avec la note « Notre huile pour les lèvres préférée des fans est disponible dès maintenant. »

Sur une autre photo d’Instagram Stories, elle a montré un plateau d’une variété de produits Kylie Skin avec la légende : « Ma fin d’année, 25 % de réduction sur les soldes en cours en ce moment. » Jenner a également inclus une vidéo publicitaire montrant des échantillons de nettoyants et de lotions pour les doigts.

La publication intervient au milieu des spéculations selon lesquelles Jenner aurait déjà accouché. Les fans spéculent depuis qu’ils ont vu un biberon à moitié rempli avec un couvercle rose sur une photo lors des célébrations du réveillon de Noël du clan Kardashian/Jenner. La fête a eu lieu au domicile de Kournetney Kardasjaian cette année et était plus discrète avec uniquement la famille en raison des restrictions liées aux coronavirus et de la récente augmentation des cas.

La vidéo de confirmation de grossesse de Jenner est arrivée de manière cinématographique, tout comme sa dernière révélation. Sur une musique instrumentale, la vidéo d’une minute et demie commence par une photo du test de grossesse positif de Jenner. Il tire à la réaction de Scott. Elle présente une visite au cabinet de son médecin, des photos de sa bosse grandissantes et un doux moment de partage de la nouvelle avec sa maman, Kris Jenner.

Dans son faire-part de naissance avec sa fille Stormi, elle a expliqué pourquoi elle avait choisi de ne pas en parler. « Je suis désolée de vous avoir laissé dans le noir à travers toutes les hypothèses. Je comprends que vous avez l’habitude que je vous accompagne dans tous mes voyages », a-t-elle écrit dans un post Instagram de 2018. « Ma grossesse était une grossesse que j’ai choisi de ne pas faire devant le monde. Je savais par moi-même que je devais me préparer à ce rôle de toute une vie de la manière la plus positive, la plus saine et la moins stressante que je connaisse… J’ai choisi faire ainsi pour ma petite vie et notre bonheur. »