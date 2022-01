Le retour de Kyrie Irving dans les Nets en tant que joueur à temps partiel de la NBA, a expliqué

Kyrie Irving est l’un des plus grands joueurs de sa génération. Le meneur de 6’3 a réalisé l’un des tirs les plus emblématiques de l’histoire récente de la NBA avec son embrayage à trois points lors du septième match de la finale de la NBA 2016 pour aider les Cleveland Cavaliers à réaliser un bouleversement historique contre les 73 victoires des Golden State Warriors. Alors que LeBron James obtient à juste titre une grande partie du crédit pour ce championnat, le retour de Cleveland d’un déficit de 3-1 n’aurait pas pu se produire sans Irving, qui a récolté en moyenne plus de 27 points par match pour la série.

Irving a été une sorte de vagabond depuis qu’il a demandé un échange aux Cavs deux ans plus tard. Il a finalement été considéré comme une déception lors de ses deux saisons avec les Boston Celtics avant de rejoindre Kevin Durant sur les Brooklyn Nets en agence libre. Irving jouait certaines de ses meilleures balles pour les Nets la saison dernière – il a été nommé All-NBA pour la deuxième fois de sa carrière – avant de subir une blessure à la cheville mettant fin à la saison lors du match 4 de la série de deuxième tour de l’équipe contre les Milwaukee Bucks. .

Irving est un All-Star à 7 reprises qui est connu comme l’un des plus grands manieurs de balles et fabricants de layup de tous les temps. Il est également connu pour avoir parfois des croyances passionnées dans de fausses théories du complot. Irving a dit une fois qu’il croyait que la Terre était plate. Maintenant, il a raté le début de la saison 2021-2022 parce qu’il a refusé de se faire vacciner contre le Covid.

Irving revient enfin sur un sol NBA pour les Nets, mais il ne sera autorisé à jouer que dans les matchs sur route car il n’a toujours pas reçu ses vaccins. Voici comment Kyrie est devenue une joueuse à temps partiel pour Brooklyn.

La ville de New York a un mandat de vaccination pour les gymnases publics

En août, la ville de New York a annoncé qu’elle serait la première ville américaine à exiger au moins une injection du vaccin Covid pour des activités telles que les repas à l’intérieur et la salle de sport. Les gymnases NBA de la ville – le Barclays Center des Nets et le Madison Square Garden des Knicks – ont été inclus dans le mandat, mais uniquement pour les joueurs des équipes à domicile. Les joueurs visiteurs sont exemptés du mandat de vaccination.

Le mandat signifiait que les joueurs des Nets et des Knicks devaient faire jouer leurs tirs. Chaque joueur des deux équipes a fait exactement cela, à une seule exception près.

Kyrie Irving a refusé de se faire vacciner contre le Covid

Le refus d’Irving de se faire vacciner contre Covid a été évoqué pour la première fois lors de la journée des médias. Alors que le reste des Nets était dans le gymnase pour rencontrer les médias, Kyrie a parlé à la presse sur Zoom. Bien qu’il n’ait pas confirmé ou nié qu’il n’était pas vacciné, il était facile de lire de loin les feuilles de thé.

Irving a demandé aux journalistes la confidentialité de sa décision de vaccination et a déclaré qu’il révélerait bientôt plus d’informations. Il a également dit qu’il ne voulait pas créer de distractions.

« Je sais que je serai là tous les jours quoi qu’il arrive et que je serai juste présent pour mes coéquipiers en tant que l’un des leaders de l’équipe et que je serai là pour ma tribu grandissante en dehors du terrain », a déclaré Irving. «Je sais que la concentration doit être à un niveau record, sans distractions. C’est la dernière chose que je voulais créer, c’était plus de distractions, plus de tapage et plus de drame autour de ça. Je fais de mon mieux pour maintenir cela avec de bonnes intentions et un bon cœur. »

Les Nets disent que Kyrie ne sera pas un joueur à temps partiel

Pendant la montée en puissance de la saison, Irving a été autorisé à s’entraîner avec les Nets après qu’une décision du centre de formation de Brooklyn ait été considérée comme un bâtiment privé, ce qui signifie que le mandat de vaccin ne s’appliquait pas. Si Irving refusait de se faire tirer dessus, le mieux qu’il pouvait espérer était de s’entraîner avec l’équipe et de ne jouer que des matchs sur la route.

Les Nets ont mis fin à cette spéculation avant le début de la saison lorsqu’ils ont déclaré qu’Irving ne serait pas un joueur à temps partiel.

Alors que l’équipe a déclaré qu’elle respectait la décision de Kyrie de ne pas se faire vacciner, le cadre supérieur Sean Marks a évoqué la nécessité de ramener la ville et le monde dans un endroit plus sain et plus sûr.

Il a déclaré que la décision d’exclure l’utilisation d’Irving comme joueur à temps partiel avait été prise en collaboration avec le gouverneur de l’équipe, Joe Tsai.

« Il y a d’innombrables, innombrables travailleurs qui ont perdu leur emploi à cause de cela, il y a des gens qui ont perdu des êtres chers et ainsi de suite et comme je l’ai déjà mentionné, c’est grave », a déclaré Marks. « Et nous jouons au basket. Et même si c’est sérieux et que nous prenons notre travail très au sérieux, ce sont des mandats sur lesquels nous n’avons actuellement aucun contrôle. Tout ce que nous pouvons faire est de les respecter et de penser que la science et les personnes qui gouvernent – que ce soit notre ville, que ce soit notre état, que ce soit le pays – lancent les bons appels pour que nous puissions tous revenir et passer à un environnement sain et environnement plus sûr.

Irving ne verrait son contrôle de jeu que pour les matchs à domicile manqués. Cela lui coûterait environ 380 000 $ par match.

Marks a également déclaré qu’il espérait que Kyrie jouerait cette saison. À l’époque, il semblait que cela n’arriverait que si la ville de New York mettait fin à son mandat de vaccination ou si Irving recevait les vaccins.

Sean Marks : « Nous espérons que nous retrouverons Kyrie… nous l’accueillerons à bras ouverts dans différentes circonstances. » – Tim Bontemps (@TimBontemps) 12 octobre 2021

Son coéquipier des Nets, Kevin Durant, a également évoqué le désir d’avoir Irving comme joueur à temps plein :

« Nous le voulons ici pour le tout », a déclaré Durant à propos d’Irving. « Nous le voulons ici pour les matchs, les matchs à domicile, les entraînements, les matchs à l’extérieur, les shootarounds, tout cela, alors j’espère que nous trouverons une solution. »

Les Nets gagnaient sans Kyrie, mais l’entraînement supplémentaire faisait des ravages à ses coéquipiers

Les Nets ont été vraiment bons sans Irving cette année. L’équipe a occupé la première place de la Conférence de l’Est pendant la majeure partie de la saison et s’est retrouvée en tête du classement le soir du Nouvel An avec une fiche de 23-10.

Malgré le succès des Nets, l’absence d’Irving a imposé un énorme fardeau aux co-stars Durant et James Harden. Durant mène actuellement la NBA en marquant près de 30 points par match tout en jouant 37 minutes par nuit, ce qui est n ° 2 de la ligue. Harden est également parmi les cinq premiers de la ligue en minutes par match à 36,5 minutes par nuit.

Les Nets ont également été l’une des équipes les plus touchées de la ligue par Covid, manquant des joueurs pour un certain nombre de matchs car ils étaient en protocole de santé et de sécurité après le mois dernier.

Au milieu du mois de décembre, les Nets ont finalement annoncé qu’Irving ferait à nouveau partie de l’équipe, même s’il devait être un joueur à temps partiel.

Kyrie Irving entame son retour

Le 17 décembre, l’organisation a annoncé que Kyrie rejoindrait l’équipe.

Cela signifiait qu’Irving jouerait des matchs sur la route avec les Nets, malgré l’insistance de l’organisation sur le fait qu’il devait être un joueur à temps plein quelques mois plus tôt.

Pourquoi les Nets ont-ils permis à Irving de revenir ? Selon Tsai, c’est pour aider l’équipe à remporter le championnat. Ce n’est pas exactement une nouvelle.

« Nous essayons d’être pratiques. Et j’ai toujours dit que je ne voulais pas en faire un problème politique », a déclaré Tsai au Post par téléphone vendredi soir. « Ma seule religion est de gagner des matchs et de remporter le championnat. C’est là que nous en sommes.

Dès qu’Irving est revenu dans l’équipe, il a immédiatement été testé positif au Covid.

La star des Nets Kyrie Irving est entrée dans les protocoles de santé et de sécurité COVID-19. – Shams Charania (@ShamsCharania) 18 décembre 2021

La date de retour de Kyrie Irving est fixée au 5 janvier contre les Pacers

Irving fera son retour dans les Nets le 5 janvier lorsque l’équipe se rendra pour affronter les Indiana Pacers. Il sera autorisé à s’entraîner avec les Nets à domicile, mais il ne peut toujours pas jouer à domicile. Au lieu de cela, les Nets permettront à Kyrie de jouer sur la route après avoir dit qu’ils ne le feraient pas au début de la saison.

Irving a déclaré qu’il s’était entraîné dans des gymnases de collège et d’université pour rester affûté. Maintenant, il revient.

Pourquoi Kyrie Irving sera un joueur NBA à temps partiel pour les Nets

Kyrie n’est toujours pas vacciné. La ville de New York a un mandat de vaccination qui oblige les joueurs à domicile à avoir leurs coups pour participer aux matchs. Après avoir dit qu’ils refusaient de laisser Irving jouer uniquement dans les matchs sur route pour le début de la saison, les Nets ont inversé le cours et laissé Irving rejoindre l’équipe. Il ne jouera probablement que dans des matchs sur route toute l’année.

Nous sommes sur le point d’assister à l’une des situations les plus étranges de l’histoire de la ligue : un joueur superstar, jouant pour une équipe de niveau championnat, ne participera qu’à des matchs sur route pour le reste de la saison. La seule façon dont cela change est si la ville de New York lève son mandat de vaccination ou si Irving reçoit ses vaccins. Il ne semble pas que l’une ou l’autre de ces deux options se produise de si tôt.

Kyrie est de retour, mais uniquement sur la route. Il sera fascinant de voir comment cela se déroulera.