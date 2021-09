Le retour de la Bad Quarterback League

S’enraciner pour le succès des autres, c’est bien, mais s’enraciner pour l’échec des autres peut être encore plus amusant. C’est pourquoi nous faisons revivre la Bad Quarterback League de Grantland pour cette saison de la NFL et la couvrirons chaque semaine dans The Ringer Fantasy Football Show. Nous voulions ramener un endroit où Daniel Jones est l’élite et Patrick Mahomes est affreux. Là où les touchés, les complétions et le métrage prennent le pas sur les interceptions et les échappés perdus.

L’objectif est de constituer le pire groupe de six quarts possible. Et si vous pensez connaître le mauvais quart-arrière mieux que nous, vous pouvez jouer avec nous chaque semaine en cliquant ici ou en entrant dans la ligue sur fanduel.com/badqb.

Les règles de la Bad Quarterback League (BQBL) sont simples. Il y a six niveaux de quarts, séparés par qualité. (Le niveau 1 a les meilleurs mauvais quarts, comme Andy Dalton, tandis que le niveau 6 a les gars qui sont beaucoup trop efficaces pour être utiles dans cet exercice, comme Aaron Rodgers.) Les niveaux seront mis à jour chaque semaine par FanDuel et sont basés sur la façon dont ce quart-arrière devrait effectuer cette semaine. Il n’y a que deux règles à jouer :

Vous devez choisir un quart-arrière de chaque niveau. Vous ne pouvez pas choisir deux quarts du même niveau. (Pas de doubler sur Jameis Winston et Ryan Fitzpatrick cette semaine, car ils sont tous les deux au niveau 2).

C’est ça! Il y a un nouveau concours chaque semaine, vous pouvez donc vous inscrire à tout moment de la saison. Voici les niveaux pour la semaine 1 :

Niveau 1 :

Daniel Jones, NYG (contre Denver)

Andy Dalton, CHI (@ LAR)

Jared Goff, DET (vs SF)

Teddy Bridgewater, DEN (@ NYG)

Mac Jones, NE (contre MIA)

Niveau 2:

Sam Darnold, RCA (contre NYJ)

Tyrod Taylor, HOU (contre JAX)

Carson Wentz, IND (contre SEA)

Tua Tagovailoa, MIA (@NE)

Zach Wilson, NYJ (@ VOITURE)

Niveau 3:

Jameis Winston, NO (vs GB)

Jimmy Garoppolo, SF (@ DET)

Ryan Fitzpatrick, WAS (vs BAC)

Baker Mayfield, CLE (@ KC)

Kirk Cousins, MIN (@ CIN)

Niveau 4 :

Matthew Stafford, LAR (contre CHI)

Matt Ryan, ATL (contre PHI)

Ben Roethlisberger, PIT (@Buf)

Joe Burrow, CIN (vs Min)

Trevor Lawrence, JAC (@HOU)

Niveau 5 :

Jalen Hurts, PHI (@ ATL)

Russell Wilson, MER (@IND)

Justin Herbert, BAC (@ WAS)

Ryan Tannehill, TEN (contre ARI)

Niveau 6 :

Kyler Murray, ARI (@ TEN)

Josh Allen, BUF (@ PITT)

Patrick Mahomes, KC (contre CLE)

Aaron Rodgers, GB (@ NON)

Et au cas où vous vous poseriez la question, voici comment fonctionne la notation.

Notation positive

Interceptions = 10 points

Fumbles perdus = 7 points

Score négatif

Passes de touché = -4

Chantier de dépassement = -0,04

Touchés précipités = -6

Verges précipités = -0,1

Nous, au Ringer Fantasy Football Show, ferons des choix et garderons une trace de la Bad Quarterback League tous les vendredis sur le podcast. Vous pouvez écouter pour voir comment nous allons, ou jouer avec nous en participant au concours chaque semaine sur FanDuel. Il en coûte 3 $ pour participer et vous pouvez gagner jusqu’à 5 000 $. Voici ma programmation pour la semaine 1 :

Si vous pensez pouvoir constituer un pire groupe de quarts-arrière, essayez-nous.

