Le retour de la boxe se poursuit au pied du canyon avec quelques blessés qui doivent être reprogrammés.

Par Jaime Estrada vidaboxeo@cox.net

Conceptions d’affiches : Joe Serrat

Nous revenons à la normalité du divertissement de masse et concernant la boxe, le samedi 17 juillet, Jermell Charlo qui avait besoin de la ceinture WBO pour être le monarque incontesté des 154 livres et l’Argentin Brian Castaño nous ont offert un spectacle de luxe dans leur combat d’unification des super titres des poids mi-moyens à San Antonio, qui se sont soldés par un match nul accepté parce que Charlo utilisait son jab comme piston en automatique s’il avait l’air plus puissant et mettait le Che en difficulté, qui n’a pas du tout rétréci et a jeté des gants en vrac, en particulier le droit soufflé que Charlo ne pouvait pas emporter du tout, une revanche est attendue. Et le 24 juillet, nous étions censés continuer à nous réjouir des combats de qualité lorsque Deontay Wilder a affronté pour la troisième fois Tyson Fury, mais malheureusement, nous sommes toujours dans le rouge avec la pandémie et Fury et plusieurs membres de son équipe se sont révélés positifs pour la contagion. de Covid-19 et l’événement sera reporté au 9 octobre. Et maintenant, rien à attendre du combat d’unification du titre entre Errol Spence qui est le monarque WBC/IBF contre Manny Pacquiao, qui pourrait exposer le titre WBA/The Ring. (L’autre ceinture poids welter WBO est détenue par Terrence Crawford.) Sans aucun doute cet événement est l’un de ceux qui déplacent des montagnes et d’ailleurs Pacman comme peu de fois dans sa carrière est l’opprimé 4 à 1 contre “The Truth”, ce combat est prévu pour le 21 août à T-Mobile Arena et revente de billets est toujours à son apogée, la star philippine tient à préciser que les collines sont anciennes alors que Spence a déjà été évoquée comme candidate pour un combat contre Saúl Canelo Álvarez, qui à son tour, comme les unifications sont très à la mode.Il affrontera Caleb Plant qui a le titre IBF des super-moyens et le Guadalajara apprécie le WBC / WBA / WBO / The Ring et le piédestal d’être le numéro un livre pour livre sur la planète Terre. Et les protagonistes des combats qui suivent doivent encore faire valoir des points pour une attention qui capte l’œil des locaux et des étrangers.