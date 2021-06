Le retour de la série W après presque deux ans d’absence

24/06/2021 à 10h58 CEST

le Les sports mécaniques féminins W-Series reprennent ce week-end chez Red Bull à Spielberg, en Autriche après presque deux ans d’absence et ils le font avec Marta García, Belén García et Nerea Martí en tant que représentantes espagnoles.

le Les W-Series se déroulent en parallèle du championnat du monde de Formule 1 lors de huit des épreuves 2021. Elle débute par le double rendez-vous en Autriche, les 26 juin et 3 juillet, à l’occasion des Grands Prix de Styrie et d’Autriche, respectivement.

Les W-Series n’ont pas été disputées depuis la fin de la première saison, sur le circuit britannique de Brands Hatch en août 2019, au cours de laquellee Jamie Chadwick est devenu le premier champion.

Ainsi, le concours reprend du poil de la bête ce vendredi 25 juin, avec une séance d’essais libres de 30 minutes, qui débouchera sur la séance qualificative qui établira l’ordre de départ de la première course de la saison, prévue samedi. Ce sera 30 minutes plus un tour et il débutera à 16h30 (14h30 GMT).

Les pilotes de la série W sont revenus dans les voitures de Formule 3 Tatuus T-318 lors des essais de pré-saison sur le circuit gallois d’Anglesey en mai pour peaufiner leur mécanique.

Jamie Chadwick défend le titre obtenu en 2019, dans laquelle il a remporté deux courses et a obtenu une deuxième place, deux troisième et une quatrième dans les six courses disputées.

Il a remporté le premier titre avec 110 points, dix de plus que le Néerlandais Beitske Visser. Après eux, ils ont également terminé les britanniques Alice Powell (76 ans) et Marta García, 20 ans et vainqueur de la quatrième course de 2019, sur le Norisring allemand.

Si le pilote de Denia (Alicante) Marta Garcia, qui en 2019 a signé une victoire et une troisième place comme meilleurs résultats, est le vétéran, Belén García et Nerea Martí sont les débutantes.Belén García, pilote de 21 ans originaire de L’Ametlla del Vallès (Barcelone), réalisera enfin son rêve de faire ses débuts dans la série W. Elle a remporté le Trophée F4 Féminin en 2019 et la première femme à remporter une course dans un championnat FIA monoplace.

Le Valencien est aussi une recrue Nerea Marti. Le jeune conducteur d’Albalat dels Sorells, 19 ans, a comme expérience en monoplace sa participation au Championnat d’Espagne de F4, dans lequel il a réalisé un podium et a terminé seizième.

Après les deux courses en Autriche, la W-Series passera par Silverstone, Hungaroring, Spa-Francorchamps, Zandvoort, Austin et Mexico.