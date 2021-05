Le retour de l’anarchie du Bureau de la protection financière des consommateurs ⋆ .

Siège du Consumer Financial Protection Bureau à Washington, DC (Andrew Kelly / .)

L’idée originale d’Elizabeth Warren a souvent confondu la politique progressiste avec la protection des consommateurs. L’administration Trump a essayé de faire respecter la loi par le CFPB. Sous Biden, c’est de retour à ses anciennes habitudes.

Le 1er avril, le Bureau de la protection financière des consommateurs (CFPB) a publié un «bulletin de conformité» qui avertissait les gestionnaires d’hypothèques que «la non-préparation est inacceptable». L’agence, en grande partie une idée de la professeure Elizabeth Warren, a laissé entendre que le marteau proverbial tomberait sur tout gestionnaire d’hypothèques qui n’alloue pas suffisamment de ressources et de personnel pour gérer une vague anticipée d’emprunteurs en difficulté. Ce que le CFPB considérerait comme des ressources suffisantes, et où il obtient l’autorité légale pour faire une telle demande, n’est pas précisé. Ce qui a été clairement dit, c’est que l’agence veut dicter la façon dont les entreprises agissent au-delà de ce que la loi exige et qu’elle est prête à utiliser le bras fort du gouvernement pour réussir. C’est l’équivalent gouvernemental d’une visite de la foule: c’est une belle affaire, vous y êtes. Ce serait dommage si quelque chose lui arrivait.

Malheureusement, ce n’était pas la première fois que le syndicat criminel se faisant passer pour un organisme gouvernemental ignorait la loi et émettait des menaces en termes vagues contre des entités réglementées sans tenir compte des subtilités comme ce que la loi exige réellement. Et, malheureusement, ce ne sera probablement pas la dernière fois non plus.

La primauté du droit est une chose intéressante. C’est important, en partie parce qu’il est généralement à l’avant-garde de la défense contre la tyrannie et l’anarchie. Mais l’importance de l’état de droit est principalement motivée par sa légitimité. Si une exigence légale est obscurcie ou ignorée – même au nom d’une bonne politique – plus l’état de droit devient faible et légitime. Même la perception qu’une loi est ignorée ou appliquée de manière capricieuse porte atteinte à l’état de droit. La légitimité de l’état de droit repose principalement sur l’application de lois valides de manière égale à tous: jeunes et vieux, riches et pauvres, puissants et faibles. Cela inclut de s’assurer que le gouvernement fonctionne dans les limites que lui imposent la constitution et les statuts. Un bureaucrate n’arrive pas à décider quelles parties de la loi il est obligé de suivre, pas plus qu’un citoyen ordinaire ne peut choisir les lois à suivre.

Malheureusement, les agences gouvernementales comme le CFPB agissent souvent comme si la loi ne s’appliquait pas à eux. Ce n’est pas nouveau pour le Bureau. Richard Cordray, le premier directeur du CFPB, a régulièrement «demandé» aux entreprises de faire des choses qui ne sont pas exigées par la loi, avec l’implication que le fait de ne pas le faire serait mal vu. Mais lorsque Mick Mulvaney a été nommé directeur par intérim, il a clairement indiqué que ces jours étaient révolus. L’éthique opérationnelle ne serait plus de «repousser les limites». Il n’y aurait plus de réglementation par l’application de la loi ou de «suggestions» coercitives sur la façon dont les entreprises privées devraient mener leurs affaires – sans lien avec une loi valide ou une réglementation législative. Il n’y a plus d’interprétations législatives novatrices que les tribunaux infirment, tout en notant que le faire n’est «pas un appel serré». Tout le monde dans ce pays a le droit de savoir ce que la loi exige de lui, et l’administration Trump a veillé à ce que le CFPB respecte ce droit.

Mais depuis le changement d’administration, le CFPB est revenu à ses habitudes anarchiques. Bien que de nombreux employés du CFPB, et en particulier le directeur par intérim Dave Uejio, pensent que les lois pertinentes ne disent que «protéger les consommateurs», ce n’est en fait pas le cas. Le Congrès et, plus important encore, la Constitution ont mis des limites à ce que le CFPB peut réellement faire dans les limites de la loi. En quelques mois seulement, le CFPB s’est mis à violer systématiquement ces limites.

Par exemple, en février, le CFPB a poursuivi une société dénommée «Libre by Nexus» pour violation de l’interdiction des actes et pratiques trompeurs et abusifs de la loi sur la protection financière des consommateurs (CFPA). Le hic, c’est que le CFPA ne s’applique qu’aux entreprises qui fournissent certains services financiers, et l’agence n’allègue pas que Libre a effectivement fourni ces services. Au contraire, il allègue seulement que les gens pensaient que Libre fournissait ces services. Mais ce que les gens perçoivent comme étant le service n’est pas la question pertinente; tout ce qui compte, c’est ce qu’est réellement le service. Pour voir à quel point ce raisonnement est absurde, imaginez comment le directeur par intérim Uejio réagirait à un prêteur qui prétendait qu’il ne pouvait pas être supervisé par le CFPB parce que le prêteur pensait qu’il vendait vraiment des biens de consommation. Poser la question, c’est y répondre.

Mais l’anarchie du Bureau ne se limite pas à ses activités d’application de la loi. L’une des premières choses que le directeur par intérim Uejio a faites a été d’annoncer que «c’est la politique officielle du CFPB de superviser les prêteurs en ce qui concerne la loi sur les prêts militaires». Mais l’agence n’a pas le pouvoir de le faire. La loi pertinente lui permet de «procéder à des examens» pour «évaluer[] conformité à la loi fédérale sur les finances de la consommation », une liste définie de lois et de règlements fédéraux qui n’inclut pas la loi sur les prêts militaires. Si le CFPB est libre d’ignorer les limites claires de sa compétence comme celle-ci, alors nous n’avons pas la primauté du droit dans ce pays; nous avons la règle des bureaucrates.

Le CFPB a encore brouillé ses activités de surveillance en annulant une politique visant à faire la différence entre ce qui est légalement requis et ce qui est simplement suggéré. L’agence a le pouvoir de superviser certaines institutions financières pour (1) évaluer le respect de la loi fédérale sur les finances de la consommation, (2) obtenir des informations sur les systèmes de gestion de la conformité et (3) évaluer les risques pour les consommateurs et les marchés. Un seul d’entre eux concerne les obligations légales imposées aux institutions financières – même s’il peut s’agir de bonnes pratiques commerciales, la plupart des entreprises ne sont pas tenues par la loi de maintenir un système de gestion de la conformité ou de ne pas adopter de comportement à risque. Sous l’administration Trump, le CFPB a mis en place une politique qui exigeait des rapports d’examen du CFPB pour différencier les conclusions selon lesquelles une institution avait enfreint une exigence légale et celles qui n’étaient pas liées à une violation de la loi. Le directeur par intérim Uejio a annulé cette politique, affirmant que les «attentes en matière de surveillance» du Bureau, même lorsqu’elles ne sont pas fondées sur des exigences légales, devraient être traitées exactement de la même manière que ce qui est exigé par la loi. Ce n’est pas la règle de droit. C’est la règle des bureaucrates.

Le CFPB est également revenu au mauvais vieux temps où il fait des «suggestions» sur la façon dont une institution devrait gérer ses activités – quelles que soient les exigences juridiques réelles – avec la menace implicite que le non-respect de la «suggestion» entraînera une surveillance punitive et contrôle de l’application. Le 17 mars, le Bureau s’est dit «préoccupé» par le fait que certaines institutions financières ou agents de recouvrement recouvreraient des dettes valablement dues en utilisant des moyens légaux pour accéder aux paiements de relance que le gouvernement fédéral versait aux débiteurs. Le Bureau n’était pas «préoccupé» par quoi que ce soit d’illégal. En fait, il semble que le Bureau reconnaisse que la dette en cause est légalement due. Mais les bureaucrates du Bureau désapprouvent apparemment, et les truands voulaient faire connaître leur désapprobation.

La pièce Un homme pour toutes les saisons exprime parfaitement l’importance de suivre la loi même lorsqu’elle empêche la poursuite des coupables. «Ce pays est planté de lois, d’un océan à l’autre – les lois de l’homme, pas celles de Dieu – et si vous les abaissez,. . . Pensez-vous vraiment que vous pourriez vous tenir debout dans les vents qui souffleraient alors? Oui, je donnerais au diable le bénéfice de la loi, pour ma propre sécurité. Le directeur par intérim Uejio – et Rohit Chopra, s’il est confirmé – devraient tenir compte de ce conseil, se rappeler que l’état de droit est vital pour la survie de cette nation et sortir le CFPB de son chemin actuel sans loi.

Eric Blankenstein est directeur des politiques à l’American Cornerstone Institute et ancien directeur associé de la supervision, de l’application et des prêts équitables au Consumer Financial Protection Bureau.