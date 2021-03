Le retour de Leon Edwards à l’UFC se termine par un non-concours après un coup d’œil brutal sur Belal Muhammad

Après plus de 600 jours d’inactivité, le retour de Leon Edwards dans l’octogone s’est soldé par une frustration.

Le Britannique d’origine jamaïcaine a vu son combat avec Belal Muhammad s’éloigner au début du deuxième tour pour un coup d’œil qui a empêché Muhammad de continuer.

Getty Muhammad ne pouvait pas continuer après le coup d’œil par inadvertance d’Edwards

Edwards avait l’air bien au premier tour. Son dernier combat remonte à 602 jours, tandis que celui de Muhammad remonte à 27 jours. Pourtant, c’était Edwards qui avait la frappe nette et avait l’air de prendre le contrôle.

Ensuite, à seulement 18 secondes du deuxième tour, Edwards a attrapé Muhammad avec un coup d’œil brutal et il n’a pas obtenu la victoire dont il avait besoin pour obtenir le tir au titre promis par le président de l’UFC, Dana White.

Muhammad était tout autant bouleversé par le no contest qu’Edwards et a versé des larmes à l’intérieur de l’octogone lorsque le résultat a été annoncé.

Getty Edwards était bouleversé, mais Muhammad l’était aussi

Getty Le coup d’œil semblait un accident total

Getty Un gros plan sur le coup d’œil de Leon Edwards

«Tout d’abord, je tiens à m’excuser auprès de Belal Muhammad. Une longue, longue année pour moi et je me suis préparée si durement. Je lui souhaite bonne chance, je lui souhaite un rétablissement complet », a déclaré Edwards lors de l’émission d’après-combat de l’UFC sur ESPN +. «En y entrant, j’ai dit que je ne croyais pas à la rouille annulaire… Je l’ai montré ce soir.

«J’étais juste en train d’entrer dans le courant. Pour que cet accident bizarre se produise, j’ai le cœur brisé. Cela fait un long an et demi. Pour en revenir, c’est bouleversant, tu sais? »

Edwards était absent depuis si longtemps sans aucune faute de sa part. La pandémie COVID-19 a annulé sa chance d’affronter Tyron Woodley et il n’a pas pu voyager pendant plusieurs mois.

Getty Avec les deux hommes sur une séquence de victoires, ce n’est pas ainsi qu’ils voulaient qu’un événement principal se termine

Quand il a finalement eu un rendez-vous avec Khamzat Chimaev, ce combat a été annulé trois fois en raison de la contraction du virus par les deux combattants.

Après le troisième retrait, Muhammad est intervenu et c’est dommage pour les deux parties comment cela s’est terminé.

«C’est déchirant. Cela a été une longue, longue année et demie », a-t-il déclaré. «Beaucoup de hauts et de bas – aucun de ces meilleurs joueurs n’accepte le combat.

«Belal Muhammad est intervenu et a accepté le combat. Je lui donne le respect pour cela. J’ai tellement appris depuis un an et demi que je voulais montrer.

«J’allais dans le combat avec la mentalité de vouloir me battre pour la ceinture ensuite», a-t-il poursuivi. «Alors maintenant, quelle est la prochaine étape? Qu’est-ce que je fais maintenant?

«Est-ce une revanche, est-ce quelqu’un d’autre? Je sens que je mérite une chance pour le titre. Cela fait neuf combats d’affilée. J’ai combattu tout le monde qu’ils m’ont donné », a déclaré Edwards.

Edwards a remporté huit victoires consécutives avant d’affronter Muhammad et est techniquement toujours invaincu en neuf ans. Sa dernière défaite est survenue contre le désormais champion Kamaru Usman et il pense avoir fait assez pour lui faire face à nouveau.

«J’ai remonté le temps après avoir été battu par Kamaru Usman. J’ai combattu tout le monde, j’ai proposé de combattre tout le monde, donc je pense que je mérite une chance pour le titre maintenant », a-t-il déclaré. «Pourquoi devrais-je faire dix combats pour obtenir une chance au titre, vous savez? Je crois que je mérite une chance pour le titre ensuite.