Le retour de l’industrie aéronautique au statut d’avant Covid n’est probable que d’ici l’exercice 2024

Par Shamsher Dewan et Suprio Banerjee

L’industrie aéronautique nationale est confrontée à des défis accrus depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020 et la deuxième vague qui a suivi au début de 2021. Hausse des prix du carburéacteur (ATF), associée à des restrictions de voyage par les autorités de réglementation — nombre de vols, trafic de passagers, interdiction des vols internationaux – et plafonnement du prix des billets ont tous ajouté aux malheurs de l’industrie, qui ne devrait pas se rétablir de sitôt. Cela ne se limite pas à l’Inde, mais à l’échelle mondiale également, l’industrie est aux prises avec une réduction de la demande, des licenciements, une réduction de la flotte et même des fermetures pour les raisons susmentionnées. Et les effets d’entraînement sur les industries dépendantes de l’industrie aéronautique sont également énormes.

L’impact le plus important sur les revenus et la rentabilité des acteurs nationaux est celui de la hausse des prix d’ATF, qui représentent 30 à 40 % des coûts totaux des compagnies aériennes, et est liée à l’évolution des prix du pétrole brut, qui ont progressivement augmenté. Après avoir touché un creux de 19 $/baril en avril 2019 (la plus forte baisse depuis le T4 CY2018), les prix du pétrole brut ont progressivement augmenté et se situent actuellement autour de 74 $/baril. Cela a entraîné une augmentation des prix des ATF, affectant ainsi durement l’industrie aéronautique. Les prix ont augmenté de manière séquentielle depuis juillet FY2020, qui s’est poursuivi en FY2021, à l’exception des mois d’avril’21, septembre’21 et décembre’21, où ils ont partiellement diminué sur une base séquentielle. De plus, jusqu’en février 2021, les prix de l’ATF étaient toujours inférieurs sur une base annuelle – en mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021 et novembre 2021, les prix étaient plus élevés de 3,0%, 59,8%, 103,4%, 86,3%, 59,7%, 55,3%, 54,6%, 78,6% et 94,4%, respectivement, sur une base annuelle. En décembre 2021, les prix étaient plus élevés de 67,3 % en glissement annuel, attribués à la base basse de décembre 2020, lorsque les prix ont baissé de 27,0 % en glissement annuel en raison de l’impact de la pandémie.

En ce qui concerne la croissance du trafic passagers intérieur, elle est estimée à ~ 104-105 lakhs pour novembre 2021, après une croissance de ~ 15 à 16 % par rapport à octobre 2021 et une croissance annuelle de ~ 64 %. Le déploiement de la capacité des compagnies aériennes pour novembre 2021 était supérieur d’environ 49 % à celui de novembre 2020. Sur une base séquentielle, le nombre de départs en novembre 2021 était supérieur d’environ 12 %, les infections à Covid-19 ayant montré une trajectoire descendante. Le ministère de l’aviation civile (MoCA) a initialement imposé des restrictions strictes sur le facteur de charge des passagers (PLF), mais grâce à des augmentations régulières au fil des mois, il a finalement autorisé un déploiement de 100 % de la capacité sur les routes intérieures à compter du 18 octobre 2021, ce qui devrait profiter à l’industrie à l’avenir. . Cela suppose l’absence de troisième vague de la pandémie et la réimposition de restrictions sur les voyages en avion.

Néanmoins, compte tenu de la baisse progressive des cas de Covid-19 à partir de juin 2021 et de la levée des restrictions, le trafic passagers intérieur a continué de croître séquentiellement, avec une croissance de 61% en juillet 2021, 34% en août 2021, ~5% en septembre 2021, ~27 % en octobre 2021 et ~15-16 % en novembre 2021. Cependant, la même chose reste inférieure aux niveaux d’avant Covid avec le trafic passagers intérieur au cours de 8M FY2022, restant 51 % inférieur à 8M FY2020. La reprise du trafic aérien intérieur de passagers dépend de quatre facteurs clés : couverture accélérée du vaccin, volonté des consommateurs d’entreprendre des voyages d’agrément/d’affaires sans hésitation ni crainte de restrictions, reprise de la croissance macroéconomique et absence d’autres blocages ou restrictions en raison de toute nouvelle variante. Ces facteurs ont à leur tour un impact sur les sentiments des consommateurs et leur capacité à voyager.

Étant donné que la reprise de la demande sera retardée pour l’exercice 2022 et que le retour au statut pré-Covid n’est probable qu’au cours de l’exercice 2024, les acteurs de l’industrie auraient besoin de plus de fonds pour supporter les coûts opérationnels. Par conséquent, les niveaux d’endettement, qui devraient se situer autour de 1 200 milliards de roupies (y compris les dettes de location) pour l’exercice 2022, devraient rester élevés, l’industrie ayant probablement recours à un soutien financier supplémentaire de 450 à 470 milliards de roupies sur les exercices 2022 à 2024. Alors que certaines compagnies aériennes dont les sociétés mères sont solides seront en mesure de surmonter la pénurie de liquidités et de se maintenir au cours de la période difficile, d’autres seront probablement confrontées à un stress important. Presque toutes les compagnies aériennes clés ont annoncé des plans d’injection de fonds soit de la part de la société mère, soit via la voie QIP/IPO. La plupart des compagnies aériennes ont également pris plusieurs mesures de rationalisation des coûts pour atténuer les pressions sur les liquidités, notamment des réductions de salaire pour leurs employés, des options de congé sans solde et le licenciement de pilotes et de membres d’équipage pour réduire les coûts. Certains ont également demandé le report de leurs loyers. D’autres ont également conclu des opérations de cession-bail pour renforcer leurs liquidités à court terme.

En ce qui concerne les bénéfices, l’industrie sera affectée négativement au cours de l’exercice 2022 en raison de la baisse des revenus et des coûts ATF plus élevés, d’autant plus que la reprise de la demande sera probablement retardée. L’impact sur les voyages internationaux sera plus profond et plus durable, par rapport aux voyages intérieurs. La reprise des voyages internationaux dépend également de l’ouverture d’opérations internationales programmées par le gouvernement indien, du choc macroéconomique sur l’économie mondiale et des restrictions de voyage et des normes de quarantaine imposées par le gouvernement de divers pays. En outre, la menace récente de la nouvelle variante, qui a poussé la reprise des opérations internationales programmées (annoncée plus tôt à partir du 15 décembre 2021), pourrait également faire dérailler la reprise nationale, si elle devient une source de nouvelles fermetures. /restrictions à court terme. L’industrie aéronautique indienne devrait déclarer une perte nette d’environ 250 à 260 milliards de roupies au cours de l’exercice 2022, en raison des prix élevés de l’ATF et de l’incapacité des compagnies aériennes à répercuter complètement la même chose sur les passagers, entraînant ainsi une réduction des écarts RASK-CASK.

Shamsher Dewan est vice-président et chef de groupe – notations du secteur des entreprises, ICRA

Suprio Banerjee est vice-président et responsable du secteur – notations d’entreprise, ICRA

