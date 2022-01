Le retour de l’Oklahoma State au Fiesta Bowl remporte la victoire sur Notre Dame « la plus grande » de l’histoire de l’école, selon Mike Gundy

Oklahoma State a battu Notre Dame 23-7 dans la seconde moitié du Fiesta Bowl samedi pour compléter un retour et couronner la saison 2021 avec une victoire de 37-35.

L’entraîneur des Cowboys, Mike Gundy, a qualifié la victoire de la plus importante de l’histoire du programme.

L’entraîneur-chef de l’Oklahoma State, Mike Gundy, soulève le trophée des champions du Fiesta Bowl après le Fiesta Bowl contre Notre Dame, le samedi 1er janvier 2022, à Glendale, en Arizona. L’État de l’Oklahoma a remporté 37-35. (Photo AP/Ross D. Franklin)

« C’est clairement la plus grande victoire de l’histoire de l’école. Vous êtes dans un bol du Nouvel An. Vous jouez à Notre Dame. Le plus grand retour de l’histoire de l’école. … La plus grande victoire de l’histoire de l’école « , a déclaré Gundy via ESPN.

Les Cowboys ont perdu jusqu’à 21 points dans le match. C’est la deuxième fois que les Cowboys terminent une saison avec 12 victoires. Les Cowboys se sont classés au cinquième rang des sondages AP au cours de la saison et sont sur le point de terminer près des premiers une fois le classement final publié.

Le quart-arrière de l’Oklahoma State Spencer Sanders (3) pointe vers le haut pendant les dernières secondes du Fiesta Bowl contre Notre Dame, le samedi 1er janvier 2022, à Glendale, en Arizona. Oklahoma State a gagné 37-35. (Photo AP/Ross D. Franklin)

Le quart-arrière de l’OSU Spencer Sanders a amassé 496 verges au total et quatre touchés, dont trois passes de touché à Tay Martin.

« Nous tombons et marquons rapidement juste avant la mi-temps, cela nous a donné de l’espoir », a ajouté Gundy. « Cela nous a donné une chance, en tant qu’entraîneurs, de dire: » Les gars, nous allons bien. « »

Sanders a terminé avec 371 verges par la passe et 125 verges au sol. Il est le deuxième joueur de l’histoire de FBS avec 350 verges par la passe, 100 verges au sol et quatre touchés par la passe dans un match de bowl, rejoignant Tajh Boyd de Clemson de l’Orange Bowl 2014.

Martin et Brennan Presley ont réussi 10 prises chacun. Martin a terminé avec 104 verges, Presley avec 137.

Jack Coan de Notre Dame était 38-en-68 pour 509 verges par la passe, cinq touchés et une interception. Son métrage au passage a établi un record du Fiesta Bowl.

Le quart-arrière de Notre Dame Jack Coan (17) lance alors que l’ailier défensif de l’Oklahoma State Brock Martin (9) poursuit au cours de la seconde moitié du Fiesta Bowl le samedi 1er janvier 2022, à Glendale, Arizona (AP Photo/Rick Scuteri)

« En première mi-temps, nous avons marqué 28 points, nous déplaçons le ballon, nous protégeons le quart-arrière, et évidemment les choses ne se sont pas passées comme ça en seconde mi-temps », a déclaré l’entraîneur de Notre Dame Marcus Freeman. « Nous devons revenir en arrière pour voir ce que la défense a fait schématiquement pour nous donner quelques problèmes et essayer de trouver un moyen de nous assurer que cela ne se reproduise plus. »

Freeman faisait ses débuts en tant qu’entraîneur-chef après le départ de l’ancien entraîneur irlandais Brian Kelly pour LSU.

Oklahoma State termine sa saison 12-2 tandis que Notre Dame termine 11-2.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.