Le retour de Lori Loughlin à la comédie révélée dans un nouveau teaser

Lori Loughlin fait un retour après son bref passage en prison avec When Hope Calls, un spin-off de la série Hallmark Channel When Calls the Heart. Loughlin apparaîtra dans la première de la deuxième saison de l’émission, une émission spéciale de Noël de deux heures qui débutera le 18 décembre sur GAC Family, un réseau câblé récemment lancé. Vendredi, l’ancienne chaîne Great American Country a publié le premier teaser de « A Country Christmas », mettant en vedette Loughlin dans le rôle d’Abigail Stanton.

Loughlin a joué le rôle d’Abigail dans les six premières saisons de Quand appelle le cœur, mais Hallmark a annoncé qu’il ne fonctionnerait plus avec Loughlin après son arrestation en 2019 pour son rôle dans le scandale de la corruption des admissions à l’université. Son personnage a été écrit sur les chaînes When Calls the Heart et Crown Media Family Network ont ​​cessé de diffuser des films Garage Sale Mysteries avec Loughlin.

L’actrice et son mari Mossimo Giannulli ont été arrêtés en mars 2019. En mai 2020, ils ont accepté de plaider coupables pour avoir payé 500 000 $ pour avoir leurs filles Olivia Jade Giannulli, 22 ans, et Isabella Rose Giannulli, 23 ans, comme recrues d’équipage. serait admis à l’Université de Californie du Sud, même si aucun d’eux n’a participé à ce sport. Loughlin a été condamné à deux mois de prison, une amende de 150 000 $ et 150 heures de service communautaire. Giannulli a reçu une peine de cinq mois de prison et a été condamné à payer une amende de 250,00 $ et à effectuer 250 heures de service communautaire.

Louglin a terminé son séjour en prison en décembre. Giannulli a terminé sa peine de prison en mai, dont une partie à la maison. Loughlin est toujours en probation, mais elle a reçu l’approbation d’un juge fédéral de Boston pour quitter les États-Unis pour tourner au Canada en septembre, a rapporté le Mercury News à l’époque. « Mme Loughlin prévoit qu’elle voyagera pendant environ une semaine » après qu’on lui ait proposé un nouveau projet, lit-on dans sa demande aux agents de probation.

Quand Hope Calls a été lancé à l’origine sur Hallmark Movies Now, un nouveau service de streaming Hallmark Channel mis en place, en août 2019. La série est centrée sur Lillian Walsh (Morgan Kohan) et Grace Bennett (Jocelyn Hudon), des sœurs orphelines qui ont été vues dans When Calls the Coeur : La Grande Bénédiction de Noël (2018). Ils ont été séparés quand ils étaient enfants, mais réunis à l’âge adulte et ont fondé un orphelinat dans une ville canadienne. RJ Hatanaka, Greg Hovanessian et Wendy Crewson sont également à l’affiche.

Bien que la deuxième saison soit diffusée sur un réseau appartenant à Discovery, la famille GAC a des liens avec Hallmark. Comme le note Deadline, le réseau est dirigé par le PDG Bill Abbott, l’ancien PDG de Crown Media Family Networks. When Hope Calls sera la première série originale de GAC Family, car le réseau n’a été lancé que fin septembre. Abbott a acquis Great American County de Discovery en juin. Il a également acquis Ride TV, une chaîne axée sur les sports équestres et qui sera rebaptisée GAC Living.

Alors que Loughlin fait un retour au théâtre, Olivia est à l’honneur en tant que concurrente de Dancing With The Stars Saison 30. Olivia est jumelée avec le danseur professionnel Valentin Chmerkovskiy et est l’un des 10 concurrents restants. Dans l’épisode de lundi, elle et Chmerkovskiy danseront sur « Beggin » de Måneskin.