Le retour de Maravilla Martínez et de la mouche européenne, le 25/09

Maravillabox a annoncé ce lundi après-midi que son prochain événement sera reporté d’une semaine. Le promoteur espagnol a évoqué des “raisons logistiques” et l’espoir qu'”il y aura une plus grande capacité autorisée” pour déplacer l’émission à ce jour. La soirée était prévue le 18 septembre sur la Plaza de Toros de Valdemoro et se déplace d’une semaine, au samedi 25 septembre (le lieu est maintenu).

En dehors du changement de date, le reste de l’affiche reste. Sergio ‘Maravilla’ Martínez (53-3-2, 30 KO) affrontera l’Anglais Brian Rose (32-6-1, 8 KO) en 10 rounds, qui représente une nouvelle étape pour l’Argentin. Maravilla a averti après son retour que son idée était de rejouer une Coupe du monde. Pour cela, disait-il aussi, il avait besoin de filmer et de se retrouver. Par conséquent, chaque adversaire a une nouvelle difficulté supplémentaire. Rose, ancienne championne britannique des super-welters qui a disputé une Coupe du monde contre Demetrius Andrade, est plus compliquée que Fandiño et Koivula.

Avant, ce sera au tour du poids mouche européen. La ceinture est vacante et sera disputée par Ángel Moreno (21-4-2, 6 KO) et Juan Hinostroza (10-9-1, 5 KO). En plus de ces deux combats, les débuts professionnels de Iker Fernández, le frère cadet de Jon Fernández, et la première avec le promoteur d’Adrián Torres (2-1, 1 KO). Aussi plusieurs combats entre influenceurs et youtubeurs espagnols sont prévus. Parmi tous, les débuts en tant que boxeur amateur de Christian Vidal ‘Torete’, qui est monté pour la première fois sur le ring lors de la soirée organisée par Ibai Llanos.