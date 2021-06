Le retour de Mike Tyson à la boxe confirmé par l’entraîneur-chef Rafael Cordeiro après un retour réussi contre Roy Jones Jr

in

Mike Tyson fera son retour à la boxe en septembre, selon l’entraîneur Rafael Cordeiro.

‘Iron Mike’ a affronté la légende du ring Roy Jones Jr lors d’un combat d’exhibition en novembre 2020, 15 ans après son dernier combat professionnel.

Tyson devrait revenir sur le ring en septembre

Après avoir perdu kilos en kilos, l’homme de 54 ans avait l’air en pleine forme et semblait revigoré grâce à son programme d’entraînement engagé.

L’homme derrière ce programme strict de régime et d’exercice était le légendaire entraîneur de MMA Cordeiro, le Brésilien qui a fondé Kings MMA à Huntington Beach, en Californie, après des années à perfectionner ses compétences à la Chute Boxe Academy dans son pays d’origine.

Et Cordeiro a confirmé que “l’homme le plus méchant de la planète” fera son retour sur le ring dans un autre combat d’exhibition contre un adversaire anonyme plus tard cette année.

“Nous continuons à nous entraîner”, a-t-il déclaré à MMA Fighting. «C’est un athlète et il s’entraîne toujours, frappant des jambières ici dans le gymnase.

« Je pense que nous allons avoir quelque chose en septembre.

«Je ne sais pas qui parce que sa société Legends Only League y travaille et négocie un accord télévisé afin qu’ils puissent annoncer un calendrier, mais nous nous entraînons.

« Nous nous battrons en septembre.

Tyson a commencé à travailler avec Rafael Cordeiro juste pour perdre du poids

Des pourparlers entre Tyson et l’ancien ennemi Evander Holyfield ont eu lieu en mars sur un combat potentiel de trilogie, mais ils se sont effondrés et « The Real Deal » affrontera à la place Kevin McBride le 19 juin.

L’Irlandais, qui a effectivement pris sa retraite de Tyson il y a près de 16 ans, a signé au Triller Fight Club pour apparaître contre Holyfield sur l’undercard du combat pour le titre mondial des poids légers de Teofimo Lopez contre George Kambosas Jr.

Pendant ce temps, le dernier adversaire de Tyson, Roy Jones Jr, est sur le point de conclure un accord pour combattre l’ancien champion du monde des super-moyens Carl Froch – qui a déclaré à talkSPORT qu’il ne laisserait pas son nouveau nez s’aplatir.

Holyfield est maintenant prêt à affronter Kevin McBride – l’homme qui a effectivement pris sa retraite ‘Iron Mike’ en 2005