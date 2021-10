Le retour de Neuer complique la propriété de Ter Stegen contre la Macédoine du Nord

10/10/2021 à 19:51 CEST

Manuel Neuer est récupéré et disponible pour l’entraîneur film hansi face au match ce soir avant Macédoine du Nord, une nouveauté qui pourrait ramener Marc-André ter Stegen sur le banc de la « Mannschaft ». « Manuel Neuer a terminé toute la formation et je suis sûr qu’il sera disponible & rdquor ;, a confirmé le coach hier en salle de presse.

Le gardien de Barcelone était un titulaire surprise lors de la victoire de vendredi contre la Roumanie (2-1) en raison d’ennuis de dernière minute qui Neuer ressenti dans l’adducteur. Reste à savoir si la reprise du gardien vétéran de la Bayern retournera automatiquement votre position incontestée sous les bâtons ou si Feuilleter ils préféreront vous donner du repos pour minimiser les risques.

Dans tous les cas, Allemagne a la possibilité d’assurer mathématiquement l’accès aux Qatar Coupe du monde 2022. Après être revenu avant Roumanie avec plus de souffrance que prévu, le leader du groupe J affronte Macédoine du Nord, deuxième classé à six points et ex aequo avec Arménie. Par conséquent, si le ‘Mannschaft‘gagne et l’équipe Joaquin Caparros ne fait pas la même chose, Allemagne certifier le billet direct à monde avec deux jours pour aller.

Feuilleter il ne veut plus de peur. L’entraîneur a fait l’éloge d’un rival « qui n’a pas perdu avec Milewski En tant qu’entraîneur, il sait jouer et a en Le plus un footballeur différentiel & rdquor;. « Nous voulons franchir la prochaine étape importante vers la Coupe du monde au Qatar et nous qualifier le plus tôt possible », a arrangé le sélectionneur allemand.

Les files d’attente probables

Macédoine du Nord: Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Ristevski, Alioski; Elmas, Kostadinov, Spirovski, Churlinov ; M. Ristovski, Trajkovski.

Allemagne: Neuer; Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer ; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Gnabry ; Havertz.