Le retour de Punt TD soulève les Rams devant les Vikings pour obtenir une place en séries éliminatoires

Brandon Powell a retourné un botté de dégagement de 61 verges pour un touché au troisième quart pour permettre à Los Angeles de se qualifier pour les séries éliminatoires alors que les Rams ont remporté une victoire de 30-23 sur les Vikings du Minnesota.

La victoire a également envoyé le rival des Rams à la NFC West, les Cardinals de l’Arizona, en séries éliminatoires.

Sony Michel s’est précipité pour un sommet de 131 verges et un score, Matt Gay a marqué trois buts sur le terrain et la défense dirigée par Aaron Donald a fait sa part, gardant les Vikings hors de la zone des buts lors de deux déplacements en première mi-temps à l’intérieur du 10- ligne de verge.

Matthew Stafford a disputé son premier match de trois interceptions depuis le 10 septembre 2018, date à laquelle il a été sélectionné à quatre reprises pour Detroit contre les Jets de New York. Mais les Rams (11-4) en avaient encore plus qu’assez pour remporter leur quatrième match consécutif et dépasser l’Arizona (10-5) pour la première place de la NFC West.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Kirk Cousins ​​a récolté 315 verges sur 27 passes contre 38 avec un touché à KJ Osborn avec 8:21 à jouer qui a réduit l’avance à 27-20. Mais son interception dans la zone des buts au premier quart a pesé lourd tout l’après-midi.

Alexander Mattison a remplacé Dalvin Cook, absent de COVID-19, et a totalisé 70 verges et un score pour les Vikings (7-8), qui ont échoué pour la quatrième fois cette saison à pousser leur record au-dessus de 0,500. Ils ont perdu le contrôle de la troisième et dernière place de joker NFC.

Anthony Barr a éliminé Stafford à deux reprises, tous deux profondément dans le territoire des Rams, et les Vikings les ont transformés en 10 points. Stafford a inscrit 21 pour 37 pour 197 verges et une passe de touché au quatrième quart pour Odell Beckham Jr., mais il était désynchronisé pendant la majeure partie du match avec plusieurs autres lancers qui auraient pu être interceptés.

Cousins ​​était le quart-arrière le plus pointu, après quelques matchs difficiles, mais il n’a toujours pas réussi à faire gagner les Vikings. Une seule de leurs neuf premières possessions a duré plus de 15 mètres – cela s’est terminé par Travin Howard éliminant Cousins ​​dans la zone des buts après qu’une passe destinée à Osborn ait été déviée dans une couverture serrée par Darious Williams.

Il s’agissait de la quatrième interception au cours des trois derniers matchs pour Cousins. Il n’a été sélectionné que trois fois au cours des 12 premiers matchs.

RETOUR CADEAU

Powell a donné aux Rams leur premier touché non offensif de la saison, leur premier score de retour d’équipes spéciales depuis Pharoh Cooper en 2017 et leur premier touché de retour de botté de dégagement depuis Tavon Austin en 2015, alors qu’ils jouaient encore à St. Louis.

ENREGISTREMENT DU RÉCEPTEURORDRES

Jalen Ramsey a gardé Justin Jefferson en lock-out une grande partie du match, mais il a quand même réussi huit attrapés pour 116 verges. Il a dépassé son compatriote LSU et copain Beckham pour la plupart des verges de réception au cours des deux premières saisons d’un joueur (2 851). Beckham en avait 2 755.

Cooper Kupp a obtenu une réception de 37 verges au troisième essai au quatrième quart pour aider à mettre le match à l’écart. Il a réussi 10 attrapés pour 109 verges pour devenir le premier joueur avec au moins 90 verges sur réception en 14 matchs d’une seule saison. Antonio Brown (2014) et Michael Irvin (1995) l’ont fait en 13 matchs.

RAPPORT DE BLESSURE

Béliers : LB Ernest Jones (cheville) a été blessé au premier quart et n’est pas revenu. … C Brian Allen (genou) a boité au deuxième quart, forçant un nouveau remaniement de la ligne offensive. Coleman Shelton, qui a commencé chez LG avec David Edwards est passé à LT, a succédé à Allen. Quand Edwards est retourné chez LG, Alaric Jackson est entré chez LT. Le LT Rob Havenstein et le remplaçant Joe Noteboom étaient tous les deux sortis avec COVID-19. … NT Greg Gaines (main) est parti au troisième quart. … Le RB Darrell Henderson Jr. s’est blessé au genou au quatrième quart lors de sa seule course, un gain de 17 verges. … TE Tyler Higbee est parti avec une blessure apparente à la jambe.

Vikings : WR Adam Thielen (cheville) est revenu d’une absence de deux matchs avec trois attrapés pour 40 yards, mais il a aggravé la blessure à deux reprises et a à peine joué en seconde mi-temps. … Cook a été rejoint sur la liste de réserve COVID-19 par le remplaçant QB Sean Mannion et le remplaçant OT Rashod Hill. … Avec Mason Cole (coude) sur la liste des blessés, Oli Udoh est revenu à son poste de départ RG d’origine.

SUIVANT

Les Rams jouent à Baltimore (8-7) dimanche prochain.

Les Vikings jouent à Green Bay (12-3) dimanche soir prochain.