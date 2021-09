Cristiano Ronaldo a marqué son retour à Manchester United en marquant un doublé pour aider à inspirer l’équipe d’Old Trafford à la victoire sur Newcastle United.

Ronaldo a marqué le premier but de son deuxième passage à Manchester juste avant la mi-temps. Javier Manquillo a égalisé pour Newcastle 11 minutes après le début de la seconde mi-temps. Cependant, Ronaldo a licencié six minutes plus tard pour ravir Old Trafford. Bruno Fernandes a marqué un troisième fantastique, frappant le ballon dans le filet à 25 mètres, puis Jesse Lingard a ajouté un quatrième en fin de match.

Dans l’ensemble, ce fut la journée parfaite pour Manchester United et le retour parfait à Old Trafford pour Cristiano Ronaldo.

Le retour de rêve d’Old Trafford pour Cristiano Ronaldo

Retour de conte de fées pour Cristiano Ronaldo

Il semblait presque inévitable que Cristiano Ronaldo marque à son retour à Manchester United. Cependant, en première mi-temps, United était frustré par Newcastle et a eu du mal à les briser.

C’était jusqu’aux arrêts de jeu en première mi-temps. Le tir de Mason Greenwood a été paré par Freddie Woodman dans le but de Newcastle. Le ballon est tombé sur Ronaldo qui a tapé à la maison pour envoyer Old Trafford sauvage.

Des critiques se sont demandé comment l’attaquant de 36 ans gérerait l’intensité de la Premier League. Certaines personnes ont suggéré qu’il n’aurait pas le même impact que lors de son premier sort. Certains experts ont même suggéré que son retour porterait préjudice à l’équipe de Manchester United dans son ensemble.

Cependant, marquer deux buts lors de ses deuxièmes débuts pour Manchester United ne manquera pas de faire taire ces critiques. Son deuxième but, en particulier, a montré qu’il avait encore le rythme pour causer des problèmes de défense. Il a chargé clairement et a puissamment écrasé le ballon entre les jambes de Woodman. En un seul match à Old Trafford, Ronaldo a montré ce qu’il apportera à cette équipe de Manchester United.

Jadon Sancho n’a pas encore brillé pour Manchester United

Il y avait une grande excitation de Manchester United lorsque Jadon Sancho a signé du Borussia Dortmund. L’international anglais a le troisième plus grand nombre de passes décisives dans les cinq meilleures ligues européennes au cours des trois dernières années.

Mais en quatre matchs pour Manchester United, Sancho n’a pas encore obtenu de passe décisive ni marqué de but. Bien sûr, c’est très tôt dans sa carrière à United et Sancho n’a pas eu une bonne pré-saison après avoir joué pour l’Angleterre à l’Euro. De plus, contre Newcastle, il a montré un bon jeu de liaison avec Bruno Fernandes, ce qui sera un signe prometteur pour le manager Ole Gunnar Solskjaer.

Bien sûr, Sancho doit s’adapter pour jouer en Premier League, mais il sait qu’il devra bientôt se mettre à niveau et trouver une forme. Surtout avec le nombre d’options offensives dont dispose United, si Sancho ne s’améliore pas, sa place pourrait être menacée.

L’un de ceux qui le poussera pour une place de titulaire sera Jesse Lingard qui est entré en jeu et a marqué tard contre Newcastle. Sancho a peut-être coûté beaucoup d’argent, mais s’il ne commence pas à en apporter plus bientôt, Solskjaer n’hésitera pas à le déposer sur le banc.

Le meilleur départ de Manchester United en Premier League en 10 ans

Ce fut un début de saison satisfaisant pour Manchester United et Ole Gunnar Solskjaer. C’est leur meilleur début de campagne en Premier League depuis la saison 2011/12.

L’un de leurs plus gros problèmes la saison dernière était leur forme à domicile. Ils ont perdu six matchs de Premier League à Old Trafford et, en revanche, n’ont pas perdu à l’extérieur.

Ole Gunnar Solskjaer sera ravi d’avoir remporté ses deux matchs à domicile cette saison, marquant neuf buts et encaissant deux fois. Le score a cependant flatté Manchester United et Newcastle était une grande menace à la pause, ce qui préoccupera Solskjaer.

Le bon départ donne à United une plate-forme à partir de laquelle construire, mais tous les associés du club sauront qu’il y a des tests plus importants à venir. Il y a encore des doutes sur le milieu de terrain central par rapport à Chelsea, Manchester City et Liverpool. United a suffisamment de qualité dans les zones d’attaque pour causer des problèmes d’équipe et devrait être dans le mix pour le titre de Premier League.

Points positifs à prendre pour Steve Bruce

Perdant 4-1 à l’extérieur, le score suggère qu’il n’y aurait aucun avantage à retirer de la performance de Newcastle. Cependant, le score était sévère pour les Magpies.

Newcastle a bien joué pendant de longues périodes et a frustré Manchester United pendant une grande partie de la première mi-temps. Ils ont également été une menace sur la contre-attaque qui a conduit à leur égalisation. Ils ont gravement raté Callum Wilson à l’avance, qui était absent en raison d’une blessure. S’il avait joué, il aurait été une autre menace offensive pour la défense de Manchester United.

Malgré les points positifs, ce fut une nouvelle défaite pour Newcastle et ils n’ont récolté qu’un point en quatre matchs de Premier League. Certaines de leurs performances ont peut-être mérité plus que cela, mais cela ne signifiera pas grand-chose pour les fans de Newcastle.

C’est un club qui cherche désespérément un peu d’espoir et d’optimisme. Le projet de rachat du club continue de s’éterniser et il appartiendra aux joueurs et à Steve Bruce de donner cet espoir et, plus important encore, des résultats.

