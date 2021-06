Le retour de Sergio Busquets dans l’équipe espagnole est imminent

La Fed voit plus d’inflation et des hausses de taux plus précoces… L’impact sur le compromis « valeur vs croissance »… comment Luke Lango le joue La réunion d’aujourd’hui de la Réserve fédérale a peut-être proposé un sursis à l’exécution du commerce de valeur, mais cela n’arrêtera pas ce qui se passe déjà… La technologie/la […] More