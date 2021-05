Le retour de Slick Rick, une légende du hip-hop

Slick Rick a sorti The Art Of Storytelling le 25 mai 1999, un peu plus d’une décennie après son premier album et le hit signature «La-Di-Da-Di» a fait de lui un immortel hip-hop. Le titre de l’album serait prétentieux pour quiconque n’aurait pas atteint son statut emblématique, mais à ce stade, La règle l’avait mérité. Vocalement et lyriquement, il était dans sa propre voie. Personne ne lui ressemblait, personne ne lui ressemblait, et personne ne racontait une grande histoire comme lui.

Le héros populaire

Slick Rick est un héros populaire. C’est une légende, oui, mais aussi un héros populaire. Il est venu pendant la âge d’or du hip-hop mais contrairement à tous les gars qui sont restés dans les parages – Glaçon, Snoop Dogg, et Ghostface Killah – Rick a en quelque sorte disparu pendant un moment. Il avait 34 ans, marié et père d’enfants et avait quatre albums classiques à son actif. En 1999, il n’y avait pas exactement de précédent pour que les rappeurs construisent leur longévité grâce à des sorties quasi annuelles et à une poignée d’apparitions d’invités entre chacune. Cependant, étant son dernier album, The Art Of Storytelling, a été construit pour durer. Il est également devenu son album le mieux classé, atteignant le n ° 8 du Billboard 200 et le n ° 1 du Top R & B / Hip-Hop.

Les chansons de Rick sont à la fois profondément (parfois absurdement) personnelles, mais elles conservent leur pertinence plus large grâce à son charme et, à tout le moins, à son honnêteté. «Trapped In Me» et «I Run This» sont des masterclasses de vantardise grâce à une compréhension subtile et surnaturelle des fondamentaux, musicaux et autres.

Big Boi, Nas, Raekwon et Snoop Dogg viennent tous pour des couplets invités – le premier brille sur le seul single de l’album, “Street Talkin ‘.” La liste ne représentait pas seulement le changement de la garde; c’était un témoignage du respect que Rick avait suscité – et continuerait à le maintenir. Ces invités en vedette resteraient dans les parages pendant 20 ans, tous les quatre devenant (à des degrés divers) certains des hommes d’État aînés les plus reconnaissables et les plus influents du hip-hop. Il en va de même pour Rev Run et Q-Tip, qui sont également présents.

L’ADN de la narration

Il ne faut pas un expert pour trouver l’ADN de The Art Of Storytelling dans une grande partie du hip-hop qui a suivi. «Frozen» sonne comme sorti du coffre-fort de Kanye, tandis que «I Own America» est une sortie boom-bap parfaitement appropriée qui semble prototypique de tant de chansons de Neptunes qui suivraient. La production sur «Impress The Kid» et «Why, Why, Why», quant à elle, est aussi multicouche que presque tout ce qui se passe aujourd’hui.

Même s’il s’agissait de son dernier album, l’influence de Rick était si omniprésente que c’est comme s’il avait continué à produire des albums dans le nouveau millénaire. Parmi les artistes les plus prolifiques de la génération suivante – Lil Wayne, Kanye, Nicki Minaj, Danny Brown, J Cole – Rick est référencé par des paroles, des échantillons et comme une légende à part entière.

L’héritage

Rick est si fluide sur The Art Of Storytelling que même lorsque les versets sont rares, il est presque impossible de discerner les barres les plus complexes. C’est ce qu’est l’art de raconter des histoires: faire les trucs si bien que personne ne le remarque. Et malgré un travail plus petit que beaucoup, Rick reste l’un des rappeurs les plus échantillonnés, interpolés et cités de tous les temps. Il a été si souvent référencé qu’il est impossible de dire où se termine l’hommage et où commence l’hommage involontaire.

Comme les frères Grimms, Rick est un conteur classique dans tous les sens du terme.

