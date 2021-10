Le retour de ‘SNL’ Owen Wilson arrive tard dans la nuit: ce qu’il faut savoir

C’est difficile à croire, mais Owen Wilson n’a pas été vu dans un film sorti en salles depuis l’ouverture de Father Figures à Noël 2017. Cette année, Wilson, 52 ans, est sorti d’une pause bien méritée en jouant dans la série télévisée Marvel Cinematic Universe. Loki, le film de science-fiction d’Amazon Bliss et le prochain The French Dispatch. Sa tournée de retour comprend également l’animation de Saturday Night Live pour la première fois le samedi 2 octobre pour lancer la 47e saison de l’émission à 23 h 30 HE. L’invité musical de Wilson est la star country Kacey Musgraves.

Wilson, qui est né à Dallas, est devenu célèbre en 1996, lorsqu’il a réalisé Bottle Rocket avec son ami Wes Anderson et son frère, Luke Wilson. Le film n’a pas été un grand succès, mais il lui a valu l’attention de Ben Stiller, qui l’a ensuite choisi pour son film culte The Cable Guy. À l’aube du nouveau siècle, Wilson était l’un des plus grands acteurs de comédie d’Hollywood, avec Zoolander, Wedding Crashers, Starsky & Hutch, Meet the Fockers, Night at the Museum et Marley & Me. Il a également continué à travailler avec Anderson, retrouvant le cinéaste sur The French Dispatch.

Au début des années 2010, il semblait que le succès de Wilson se poursuivrait. Il a commencé la décennie avec Midnight in Paris et Hall Pass, mais il y a eu quelques films moins réussis. Il a également exprimé Lightning McQueen dans les films Cars de Disney et Pixar. Mais entre 2017 et 2021, il s’est retiré de la vie publique. Avec son retour en cours, voici un aperçu de ce que fait Wilson, plus vite que vous ne pouvez dire, “Wow.”

‘Bonheur’

Le premier grand film de Wilson depuis Father Figures était Bliss, un drame de science-fiction d’Amazon sorti en février. Le film met en vedette Selma Hayek et présente Wilson dans le rôle de Greg Wittle, un homme récemment divorcé qui souffre d’une dépression psychotique après avoir été licencié. Il devient soudainement ami avec une femme sans-abri, jouée par Hayek, et a du mal à faire la différence entre le fantasme et la réalité. Le film a été écrit et réalisé par Mike Cahill (Another Earth). Le film a été tourné en 2019 et a rencontré de mauvaises critiques lors de sa sortie finale.

‘Loki’

Bien que Wilson ait déjà fait quelques apparitions à la télévision, Loki a joué son premier rôle régulier dans une émission de télévision. La série fait partie de la phase quatre du MCU et a introduit le concept de multivers qui jouera un rôle majeur dans les futurs spectacles. Tom Hiddleston est revenu en tant que personnage principal, qui est emmené à la Time Variance Authority qui est censée être chargée de s’assurer que les événements ne s’éloignent pas trop de la chronologie définie. Wilson joue Mobius M. Mobius, un rôle qui a permis à Wilson d’apporter sa marque d’humour au MCU. Loki a été renouvelé pour une deuxième saison, dans laquelle Wilson pourrait être impliqué.

‘La dépêche française’

Cette année verra enfin la sortie du prochain film de Wes Anderson, The French Dispatch, qui devait sortir en salles en 2020 mais a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. Comme tous les films d’Anderson, celui-ci présente une distribution d’ensemble de stars, avec de nombreux visages familiers de ses œuvres passées. Wilson joue le rôle d’Herbsaint Sazerac, un écrivain de voyage au French Dispatch. Wilson a joué dans de nombreux films d’Anderson et les deux ont partagé une nomination aux Oscars pour avoir écrit The Royal Tenenbaums.

Les rumeurs de “Wedding Crashers 2”

Wedding Crashers reste l’une des comédies les plus populaires des années 2000, mais étonnamment, elle n’a jamais eu de suite. Il y a eu des discussions sur une en cours depuis plus d’une décennie maintenant, mais lorsqu’un avis de Production Weekly a affirmé que le tournage commencerait en août, les rumeurs se sont intensifiées. Malheureusement, il n’en est rien sorti. “Eh bien, nous en avons définitivement parlé. C’était l’un de ces films auxquels les gens semblent, comme vous le disiez, vraiment réagir”, a déclaré Wilson à ComicBook.com en juin lors de la promotion de Loki. “C’est toujours génial de travailler avec Vince [Vaughn] et, oui, nous verrons ce qui se passe. Je ne pense pas que ce soit définitif, mais nous verrons.” Wilson a également dit à Collider qu’il y avait un script et il en a parlé avec Vaughn, mais rien n’est gravé dans le marbre.

Casting de “Le manoir hanté”

Une confirmation définitive qu’un Wedding Crashers 2 ne se produira pas de si tôt est venue en septembre lorsque Wilson a été choisi pour un film basé sur le manège du parc à thème The Haunted Mansion de Disney. Justin Simien (Dear White People) réalisera le film à partir d’un scénario de Katie Dippold. LaKeith Stanfield et Tiffany Haddish seront également à l’affiche du film. Il n’y a pas de date de sortie pour le projet. Wilson joue également dans la prochaine comédie de Jennifer Lopez, Marry Me, qui débutera en février 2022.

Discuter de sa tentative de suicide en 2007

Wilson est un célèbre acteur privé, n’a jamais révélé les noms de ses enfants ni jamais vraiment discuté de sa tentative de suicide de 2007. Depuis qu’il a été hospitalisé et traité pour dépression, il a rarement fait des interviews, sauf pour promouvoir des projets spécifiques. En août, Wilson a étonnamment discuté de ses luttes passées dans une interview avec Esquire. Il a noté comment son frère aîné Andrew Wilson l’a aidé pendant cette période sombre de sa vie. Aujourd’hui, Wilson se sent “plutôt reconnaissant” de sa vie, a-t-il déclaré.

“Je sais que tout va de haut en bas, mais quand vous montez sur l’une de ces vagues, vous devez la surfer aussi longtemps que vous le pouvez. J’ai juste ressenti-ouais. Je me sens assez reconnaissant”, a déclaré Wilson à Esquire. “Eh bien, reconnaissant est l’un de ces mots qui sont utilisés tout le temps. Appréciant. De, vous savez, des trucs.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.

