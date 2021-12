Le retour de Tata Group dans le segment de la beauté stimulera la concurrence et l’innovation, selon les experts de l’industrie

Le marché de la beauté et des soins personnels, d’une valeur de 22,34 milliards de dollars, sera stimulé par l’augmentation de la concurrence et l’innovation croissante avec l’entrée du groupe Tata dans le segment, alors même que la base de consommateurs continue de croître.

Le retour de Tata Group dans le segment de la beauté donnera à ce marché une nouvelle impulsion, amenant les marques de beauté et de soins personnels déjà existantes à innover davantage afin de rester pertinentes et de développer l’industrie. Plus tôt la semaine dernière, le groupe Tata avait annoncé son intention de réintégrer le secteur de la beauté après une interruption de 23 ans, avec le lancement de sa propre ligne de produits de beauté. Désormais, les consommateurs recherchent également de nouvelles et meilleures options pour leurs besoins en produits de soins de la peau et de beauté, et la catégorie est loin de stagner et continuera de croître et de voir de nouvelles innovations. L’entrée de Tata Group, d’une part, ajoutera également plus de dynamisme au segment.

Espace beauté à réchauffer avec entrée géante Tata

« Considérant que le groupe Tata est resté à l’écart de ce segment au cours des 23 dernières années, il serait intéressant de voir leur retour. Pour les joueurs existants, cela chauffera énormément l’espace. Il est juste de supposer que toutes les marques numériques qui dépensent déjà plus que ce qu’elles avaient fait les années précédentes devront dépenser plus pour accéder au même type de consommateurs, mais le revers de la médaille est que les consommateurs ont plus d’options », a déclaré Harini Sivakumar, fondatrice et PDG, Earth Rhythm – une marque de produits de beauté.

Plus de concurrence, choc pour les startups

Bien qu’on ne sache toujours pas si Tata Group lancera des produits respectueux de l’environnement, ou s’il fera une incursion dans le segment premium ou de luxe, ou s’il s’agira d’une marque en ligne ou hors ligne, l’entrée ajoutera certainement à la concurrence et demander aux marques existantes et aux start-up de redéfinir leur prochaine stratégie sur le marché. « Le groupe Tata a déjà un avantage avec ses canaux de vente au détail en ligne et hors ligne. Avec la présence des magasins Westside dans tout le pays et la plateforme d’achat en ligne Tata CliQ, l’entreprise dispose déjà d’une clientèle définie. Il s’agit d’un grand différenciateur pour le groupe Tata et leur entrée dans le segment de la beauté sera renforcée par ces canaux et leur présence sur le marché », a déclaré Pankaj Renjhen, directeur général COO & Jt, ANAROCK Retail.

Qu’y a-t-il pour le groupe Tata

Le marché de la beauté et des soins personnels s’élève à 22,34 milliards de dollars en 2021 et le marché devrait croître de 6,95 % par an (TCAC 2021-2026), selon Statista. L’attraction de Tatas dans le segment de la beauté est tout à fait compréhensible. Pankaj Renjhen, a déclaré : « Les consommateurs d’aujourd’hui dépensent beaucoup plus pour leur mode de vie et, en particulier, pour la beauté. Je pense qu’il y a de grandes opportunités dans le segment en ce moment avec de plus en plus de personnes qui s’ajoutent à la base de consommateurs chaque jour qui passe. De plus, des joueurs comme Nykaa ont déjà montré à tout le monde la voie à suivre pour reprendre ce segment. »

Le segment de la beauté et des soins personnels a connu une sorte de boom au cours de l’année pandémique tout en traversant une révolution à plus d’un titre. L’année 2020 et les années suivantes ont entraîné une augmentation de la demande de produits de soin et de beauté naturels et biologiques, les consommateurs devenant de plus en plus conscients des produits qu’ils utilisent, des ingrédients utilisés dans leur fabrication, de leurs effets secondaires, etc. Cela a conduit de nombreuses marques établies dans le segment à s’orienter désormais vers la durabilité avec leur gamme de produits, leur emballage ou même au niveau des opérations.

Les revenus du segment des cosmétiques naturels s’élèvent à 834,5 millions de dollars en 2021, et le marché devrait croître de 7,83 % par an (TCAC 2021-2025). Les facteurs à l’origine de cette augmentation du nombre de ces marques sont la disponibilité de produits par des start-ups locales et des marques adaptées aux types de peau et de cheveux indiens – un besoin qui est largement resté insatisfait par les marques internationales. En outre, la poussée « Make in India » a encore intensifié l’augmentation du nombre de marques locales dans le segment.

Le groupe Tata a annoncé son intention de réintégrer le secteur de la beauté après plus de deux décennies d’abandon après la vente de sa marque Lakme à Unilever. Noel Tata, président non exécutif de Trent Ltd, une unité du groupe Tata exploitant une chaîne de magasins de détail, a déclaré lors d’une interview que les produits de beauté seront désormais au centre des préoccupations de l’entreprise, avec les chaussures et les sous-vêtements. « Une gamme de produits étendue et des expérimentations de formats pour ces produits sont en vue, car nous les considérons comme des domaines de croissance dans le commerce de détail », a-t-il déclaré. Le groupe Tata réintégrera le secteur de la beauté, tandis que les revenus de la catégorie beauté, chaussures et sous-vêtements s’élèvent à environ 100 millions de dollars, dont le marché est actuellement d’environ 30 milliards de dollars, a indiqué la société.

«Je pense que nous avons à peine effleuré la surface dans ces catégories et qu’une partie importante de ces marchés est toujours non organisée et qu’un passage à la vente au détail organisé est inévitable. Nous constatons également un changement dans le comportement des consommateurs préférant des produits plus à la mode dans ces catégories », a ajouté Noel Tata.

Azaz Motiwala, fondateur et CMD, IKON Marketing Consultants, a déclaré : « L’industrie indienne de la beauté croît à un TCAC à deux chiffres. Les récents succès d’acteurs nationaux du e-commerce de beauté comme Naykaa et Purplle dans le segment ont attiré l’attention des principaux acteurs. Le consommateur indien est très obsédé par les plateformes de médias numériques et sociaux, depuis la visualisation des vidéos de maquillage DIY jusqu’à l’achat de produits de beauté en ligne. L’entrée de Tata dans le segment de la beauté à ce stade de l’industrie est la bonne décision, bien qu’un peu tardive.

