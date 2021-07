Le retour de The Rock à la WWE confirmé avec des plans pour la star d’Hollywood sur RAW et SmackDown révélés

Selon les rapports, The Rock retourne à la WWE cette année.

Andrew Zarian du Mat Men Podcast rapporte que le 10 fois champion du monde sera de retour aux Survivor Series en novembre, un événement qui devrait provisoirement se dérouler au Barclays Center de Brooklyn, New York.

Après cela, l’acteur le plus rentable d’Hollywood apparaîtrait à la fois sur RAW et SmackDown.

Bien sûr, le sentiment est que cela préparera The Rock à affronter son vrai cousin Roman Reigns à WrestleMania 38 à Dallas l’année prochaine.

SmackDown est sur FOX aux États-Unis et RAW sur USA Network. Naturellement, les deux partenaires TV de la WWE veulent certains des hommes les plus célèbres du monde.

Reigns est actuellement à SmackDown où il règne en tant que champion universel, mais il y aura eu un repêchage en octobre, donc cela pourrait ne pas être encore vrai au moment où The Rock apparaît à Survivor Series.

«Je peux vous dire que USA Network le veut provisoirement ce lundi. Au fait, il ira partout. Ce n’est pas seulement un scénario RAW. Il va aller partout.

The Rock apparaissant à Survivor Series est un mouvement logique même en dehors de l’histoire potentielle de Reigns. L’événement marquera le 25e anniversaire des débuts de Rock à la WWE après sa première apparition aux Survivor Series 1996.

Si l’on en croit des rapports récents selon lesquels CM Punk et Daniel Bryan sont liés à AEW, la WWE pourrait certainement faire une injection majeure et personne ne peut le faire comme The Rock.

Lorsqu’il est apparu sur le tout premier SmackDown sur FOX, la marque bleue a enregistré une note de plus de 4 millions, soit près du double de sa moyenne habituelle depuis.

On pourrait également faire valoir que The Rock contre Roman Reigns reste le plus grand match possible en lutte professionnelle aujourd’hui et la WWE l’a toujours dans sa poche arrière. Avec WrestleMania 38 construit autour de cela, la WWE fera de bonnes affaires.

