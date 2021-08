Le retour de Virgil van Dijk coïncide avec la victoire emphatique de Liverpool lors de la journée d’ouverture

in

Ah, le football est officiellement de retour ; du vrai foot. Pas le faux bruit de la foule célébrant une frappe latérale grâce à la frappe accidentelle d’un bouton. Les vraies émotions sont revenues. Les ole’s, les rires, les cris d’anxiété; les membres éloignés. Et, pour Liverpool, le retour de Virgil van Dijk pour coïncider avec celui du football n’aurait pas pu être meilleur car ils ont balayé Norwich City.

Pour la première fois depuis la fin de la saison 19/20, cela ressemblait au Liverpool de Jurgen Klopp. Cool, composé, impitoyable. Et si cela ne ressemblait pas à Liverpool après que tous ces traits aient été montrés, James Milner a pris sa réservation hebdomadaire pour confirmer le retour des Reds. Au fil des ans, nous avons appris que trois choses sont certaines dans la vie, et trois choses seulement. Mort, impôts et carton jaune de James Milner.

Beaucoup ont douté de Liverpool cette saison, les confinant à une position parmi les meilleurs du reste de la Premier League, mais doutent de ce côté à vos risques et périls. Il convient de rappeler que, lorsqu’elle est en pleine forme, cette équipe a parcouru la Premier League, avec 25 points d’avance à un moment donné. Alors, la question est, pourquoi le même groupe de joueurs, avec Diogo Jota, Kostas Tsimikas et Ibrahima Konate ajoutés, ne peut-il pas répéter ou, à tout le moins, se rapprocher de leur exploit de 2020 ?

Dans peut-être la déclaration la plus évidente de tous les temps, le retour de Virgil van Dijk a absolument transformé Liverpool. Ils avaient l’air d’un côté allant d’une Volkswagen à une Rolls Royce parce qu’ils l’étaient. Aucun manque de respect envers Nat Phillips et Rhy Williams, mais le calme apporté par Van Dijk est inégalé.

Tel est son fanfaron, le Néerlandais pourrait probablement calmer Michael Scott lors d’un exercice d’incendie. Et, comme le célèbre personnage de « The Office », les fans de Liverpool auraient crié « ça se passe » lorsqu’ils ont vu Van Dijk sur la feuille d’équipe.

Le seul aspect sous-estimé qu’il a ajouté était sa plage de passes. Liverpool a eu du mal à jouer par l’arrière la saison dernière, s’appuyant sur une combinaison de Fabinho et d’une longue passe pleine d’espoir pour les renflouer. Avec le retour de Van Dijk, cependant, chaque passe a été sélectionnée avec précision sur les ailes et la possession a été maintenue. Tout d’un coup, en une seule passe, Salah était en tête-à-tête dans la moitié de Norwich. Le fait est que le défenseur de retour a un impact positif sur tous les aspects du jeu de Liverpool.

Tsimikas plus que capables de remplir

Les fans auraient eu des doutes sur la capacité de Kostas Tsimikas à remplacer Andy Robertson, mais ces craintes ont rapidement été dissipées. L’arrière latéral a montré qu’il était plus que capable de remplacer, de construire un partenariat productif avec Sadio Mane et de bombarder en avant de la même manière que son homologue écossais blessé.

Au grand soulagement des fans de Liverpool, l’époque où l’on voyait James Milner remplacer l’arrière gauche est révolue. Aussi aimé que soit le vétéran, un droitier de 34 ans n’est tout simplement pas la meilleure option à avoir du côté gauche. Tsimikas, en revanche, l’est.

Au moment où le coup de sifflet a retenti à temps plein, les Reds avaient fait une déclaration; un qui laisse entendre qu’ils sont plus que prêts à concourir; ils ont une équipe assez forte ; une équipe en pleine forme qui a laissé de nombreuses cicatrices en Premier League en 2020.

