Le retour de Xavi à Barcelone fait à nouveau sourire Alex Collado

Alex Collado a récemment traversé une période assez difficile à Barcelone après avoir raté un prêt cet été et ne pas avoir été enregistré pour jouer pour les géants catalans.

Le joueur de 22 ans s’est entraîné avec la première équipe et compte probablement les jours jusqu’à l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier et la chance de passer à autre chose et de jouer au football ailleurs.

Pourtant, il semble que l’arrivée de Xavi ait à nouveau le sourire au jeune. Collado a posté son premier tweet quelques mois après l’arrivée du nouveau patron et semble certainement assez heureux.

Il semble que Collado ait aussi de bonnes raisons de sourire. Selon La Vanguardia, l’ailier se sent déjà « valorisé » par son nouvel entraîneur.

Le rapport estime également que Collado a tenté d’obtenir un transfert dans l’équipe de Xavi à Al Sadd cet été, mais cela n’a pas pu se produire car la partie qatarie comptait déjà cinq étrangers.

L’idée semble maintenant être que Collado cherchera un prêt en janvier, afin de gagner du temps de jeu, puis retournera à Barcelone en juillet.

Le rapport estime que Collado ne peut pas jouer pour le Barça cette saison, en raison de la réglementation de la Liga, mais pourrait encore avoir un avenir au Camp Nou sous la direction du nouvel entraîneur.