Le retour d’échappé de Bolton déclenche la victoire 28-24 des Chiefs contre les Broncos

Presque trébuchant avant les séries éliminatoires, Nick Bolton et les Chiefs de Kansas City se sont réunis juste à temps pour se lancer dans les séries éliminatoires avec les 12 meilleures victoires de l’AFC.

Ils apprendront dimanche si cela suffit pour leur obtenir un laissez-passer au premier tour.

« Nous sommes prêts à aller n’importe où et contre n’importe qui », a déclaré Patrick Mahomes après que les Chiefs se sont ralliés pour une victoire de 28-24 samedi sur les Broncos de Denver, une victoire alimentée par le retour de échappé de 86 verges de Bolton à mi-chemin du quatrième quart.

Pour assurer la pole position des éliminatoires de l’AFC, les Chiefs (12-5) ont besoin de Houston pour bouleverser le Tennessee dimanche. Sinon, Kansas City organise un match avec joker le week-end prochain dans sa quête pour atteindre un troisième Super Bowl consécutif.

Les Broncos menaient 21-20 et menaient un autre score lorsque Melvin Ingram III a lancé un blitz, dépassant l’ailier rapproché Noah Fant sans toucher et faisant exploser le jeu juste au moment où Drew Lock a remis le ballon à Melvin Gordon en deuxième et -2 du 9.

Bolton, un secondeur recrue qui enregistre à 237 livres, a ramassé le ballon en vrac et a grondé la ligne de touche euphorique des Chiefs, tombant presque au milieu de terrain avant de retrouver son équilibre et de devancer Lock, avec qui il a joué au Missouri, jusqu’à la zone des buts .

« J’espérais qu’il ne trébucherait pas », a déclaré l’entraîneur des Chiefs Andy Reid après sa 250e victoire d’entraîneur dans la NFL, y compris les éliminatoires. « Ces gars n’ont pas beaucoup de chance de courir aussi loin aussi vite très souvent et il a couru comme un étalon. Il a décollé et ressemblait à un coureur là-bas. »

Comme beaucoup d’autres victoires dans la séquence de 13 victoires consécutives des Chiefs contre Denver, celle-ci n’était pas du gâteau. Les Broncos (7-10) ont mené une bonne partie de l’après-midi malgré le fait qu’ils n’avaient rien d’autre à jouer que de la fierté.

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes (15), affronte les Broncos de Denver lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL le samedi 8 janvier 2022 à Denver. (AP Photo/David Zalubowski) ((AP Photo/David Zalubowski))

« Ma principale émotion est vraiment la fierté de nos payeurs », a déclaré l’entraîneur des Broncos, Vic Fangio. « C’est une équipe qui peut tout gagner. Ils ont évidemment gagné beaucoup de matchs au cours des quatre ou cinq dernières années depuis que Mahomes a pris le relais. Nous avons eu une chance de gagner ce match. Mais ne pas le gagner est la ligne de fond et nous ne l’a pas fait. »

La dernière victoire des Broncos contre Kansas City remonte au 17 septembre 2015.

« J’aime la façon dont notre défensive s’est acharnée, a déclaré Reid. « Dans l’ensemble, une bonne victoire et une victoire importante pour les Chiefs de Kansas City et nous verrons ce que nous aurons demain soir, avec qui nous jouons. Nous sommes impatients de ramener un match éliminatoire à Arrowhead devant de nos fans. »

Le receveur large Tyreek Hill pourrait sûrement utiliser la semaine de congé qui revient à la tête de série de chaque conférence. Il s’est blessé au talon lors des échauffements d’avant-match et a été limité à un attrapé pour 2 verges. Avec Hill blessé, Mecole Hardman a intensifié avec huit captures pour 103 verges.

« Personne n’est Tyreek. C’est un joueur spécial qui n’a jamais été vu dans cette ligue », a déclaré Mahomes. « Mais Mecole est assez proche. … Il était préparé pour ce moment. »

Le quart-arrière des Denver Broncos Drew Lock (3) célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué contre les Chiefs de Kansas City lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL le samedi 8 janvier 2022 à Denver. (AP Photo/David Zalubowski) ( (AP Photo/David Zalubowski))

Après que Mahomes ait marqué une conversion de 2 points après le touché de Bolton pour donner aux Chiefs une avance de sept points, les Broncos ont rapidement redescendu le terrain mais se sont contentés du but sur le terrain de Brandon McManus plutôt que d’y aller sur le quatrième et le 9 du 13.

La foule a hué la décision, mais Fangio a expliqué que même si le placement sur le terrain leur laissait un touché, au moins cela maintenait leurs espoirs.

Tout ce qu’ils avaient à faire était d’arrêter Mahomes, ce qu’ils avaient réussi à faire deux fois dans les six entraînements de Kansas City, à l’exclusion de la possession finale de la première mi-temps lorsque les Chiefs ont obtenu le ballon à leurs 15 avec 23 secondes restantes.

Les Chiefs, cependant, ont mâché le dernier 4:37 et se sont alignés en formation de victoire après l’avertissement de 2 minutes alors que la foule de 61 441 – il y avait près de 15 000 sièges vides – affluait pour les sorties, une cinquième saison perdante consécutive dans les livres et la sécheresse des Broncos en séries éliminatoires s’étendait maintenant à six ans.