Le retour d’Eriksen au football n’est pas encore garanti

13/10/2021 à 18:54 CEST

Le médecin de l’équipe nationale danoise Morten Boesen n’a pas garanti que Christian Eriksen Rejouer au football après l’arrêt cardiaque subi par le footballeur le 12 juin lors du match de l’Euro 2020. Boesen a admis que la décision finale sera prise par le footballeur avec sa famille.

« Après les examens médicaux en cours, s’il se sent à l’aise, cela dépend de lui et de sa famille », a déclaré le médecin-conseil lors d’une visioconférence promue par la ligue portugaise. Boesen a rappelé qu’Eriksen était cliniquement mort depuis quelques secondes et que c’était une scène « très traumatisante ».

Au milieu de terrain de Inter de Milan un défibrillateur cardioverteur implantable (DCI) a été placé, ceci étant « nécessaire après avoir subi une crise cardiaque due à des troubles du rythme cardiaque », selon la fédération danoise.

Eriksen retourne au centre sportif de l’Inter pour poursuivre sa convalescence

Le chef également du département clinique de Copenhague a veillé à ce que les situations médicales au Championnat d’Europe « ont très bien fonctionné », mais, en même temps, il n’a pas voulu oublier de commenter qu’une telle qualité de services est impossible à se produire dans les ligues ou championnats amateurs. « Les effets secondaires au Danemark ont ​​été énormes. Un grand nombre de volontaires participent à des cours liés à la prévention et au soulagement des maladies cardiaques », a-t-il déclaré.

En particulier, Christian Eriksen n’a pas concouru depuis cet événement contre la Finlande.