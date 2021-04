Le retour des . Awards: les finalistes sont annoncés, le vote s’ouvre dans 13 catégories

Les . Awards, présentés par Wave Business, reviennent dans un format virtuel le 20 mai.

Les . Awards reviennent le 20 mai, mais avant d’y arriver, nous pourrions avoir besoin d’un peu d’aide. Aujourd’hui, nous annonçons les finalistes dans 13 catégories de vote – de la Startup de l’année au Next Tech Titan en passant par l’offre de l’année.

Nous avons également ajouté deux nouvelles catégories impressionnantes: le lieu de travail de l’année et l’éducateur STEM de l’année, une catégorie sans droit de vote qui célèbre trois éducateurs extraordinaires du nord-ouest du Pacifique.

Qui remportera le robot aux . Awards?

Nous avons reçu plus de 150 nominations cette année et notre jury nous a aidés à réduire le bassin à cinq candidats méritants dans chaque catégorie. Maintenant, à partir d’aujourd’hui, nous ouvrons le vote à la plus grande communauté ..

Les gagnants seront annoncés en direct depuis la scène virtuelle le 20 mai. Pour vous connecter à la célébration – y compris les camées surprises – assurez-vous de vous inscrire gratuitement ici.

Vous savez déjà qui obtient votre vote? Faites votre choix ici ou dans le bulletin de vote intégré ci-dessous. Nous présenterons également les finalistes au cours des prochaines semaines sur ., avec des articles éditoriaux sur chaque catégorie.

Créez votre propre enquête sur les commentaires des utilisateurs

Les votes de la communauté seront pris en compte avec les votes de nos juges et des membres ., puis le 20 mai, nous annoncerons les gagnants lors d’un événement virtuel en direct organisé depuis le Pacific Science Center de Seattle.

Maintenant dans leur 13e année, les . Awards sont l’un des événements les plus attendus de la communauté technologique de Seattle, rassemblant plus de 1000 geeks pour célébrer l’innovation et l’esprit d’entreprise. Parmi les anciens lauréats figurent Tableau, Smartsheet, Swype, Redfin, Convoy, Zulily, le PDG d’Avalara Scott McFarlane, l’informaticien de l’Université de Washington Ed Lazowska, le PDG de DreamBox Learning Jessie Woolley-Wilson, TAF et bien d’autres.

Un grand merci à notre sponsor principal de longue date des . Awards: Wave Business.

Merci également à nos sponsors de la catégorie Gold: Wilson Sonsini, Premera, JLL, ALLtech, EY, DreamBox Learning, Blink UX, BECU, WestRiver Group et First Tech Federal Credit Union.

Et, enfin, merci à nos sponsors argent: BCRA et Kingston Marketing Group.