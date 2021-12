Le retour des événements massifs au Mexique en 2021 – El Sol de México

Malgré le fait que cette année la pandémie a continué d’être présente dans le monde entier, il y a eu des pays comme le Mexique qui ont atteint le feu vert épidémiologique permettant aux festivals de musique de revenir dans notre pays.

La nouvelle normalité a permis aux concerts de revenir en personne et nous comptons aujourd’hui les événements massifs qui ont accueilli de nouveau les fans qui attendaient avec impatience de profiter de la musique live.

Mexico Metal Fest 2021

Le Mexico Metal Fest 2021 est revenu au Mexique en conquérant tous les fans de heavy metal sur l’esplanade des Sultanes de Monterrey, Nuevo León.

C’était les 29 et 30 octobre derniers, lorsque des groupes comme Pentagram, Satyricon, Kreator, Destruction et WASP ont ramené le son métal, qui avait cessé d’être entendu en raison de son annulation en 2020 à cause du coronavirus.

Son annulation a décidé les organisateurs à célébrer sa 5e édition le 29 octobre et sa 6e édition le 30 octobre, laissant un très bon goût dans la bouche de tous ses adeptes.

Skatex

Ce festival dédié à la musique Ska est né en 2015, apportant pendant cinq années consécutives le meilleur du genre à son public fervent qui, le 6 novembre, a pu à nouveau profiter de groupes tels que Los Caligaris, Gondwana, La Tremenda Corte et Lost Acapulco.

Avec cinq scènes extérieures, le Skatex a reçu les fans à bras ouverts, qui ont pu vivre 15 heures de musique live et bien sûr, beaucoup de slam.

Tecate Pa’l Norte

Le Tecate Pa’l Norte est revenu en 2021 dans le légendaire parc Fundidora, à Monterrey, où ont défilé une grande variété d’artistes nationaux et internationaux.

Les 12 et 13 novembre, les gens pouvaient à nouveau voir leurs artistes préférés face à face avec des groupes comme Foo Fighters et Tame Impala, qui étaient certainement les groupes les plus attendus du line up de Monterrey.

Son édition pour 2022 a déjà été confirmée pour les 1er et 2 avril, où les cartes fortes de l’événement seront The Strokes, Maroon 5, Martin Garrix, Los Fabulosos Cadillacs, Hombres G et The Libertines.

Capitale Corona 2021

L’un des événements les plus attendus était Corona Capital 2021, après son annulation l’année dernière par Covid-19, cependant, cette année, les gens ont pu profiter d’un grand événement.

C’est les 20 et 21 novembre derniers, à l’Autódromo Hermanos Rodríguez de Mexico, que le public s’est à nouveau enthousiasmé avec des groupes comme LP, Royal Blood ou encore Tame Impala.

Cependant, il y a eu un contretemps qui a déçu les fans puisque les groupes les plus attendus : Disclosure, The Kooks et St. Vincent, ont annulé leur présence à la dernière minute, ce qui a nui à cette édition qui avait annoncé son retour en grande pompe.

Fête du flux

Et pour les amateurs de reggaeton, le Flow Fest a réussi à rassembler plus de 75 000 personnes à l’Autódromo Hermanos Rodríguez de Mexico pour vivre près de 12 heures de pure musique urbaine.

Le célèbre festival a conquis son public avec les performances de J Balvin, Ozuna, Wisin y Yandel, Nathy Peluso, Farruko, entre autres.

Mais sans doute le plus attendu était le chanteur Raw Alejandro, qui a fait danser tout le monde le 27 novembre car c’était la première fois que le Portoricain foulait le sol aztèque.