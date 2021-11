Le retour des foules fait grimper la F1 à 50 millions de livres sterling au troisième trimestre · .

La Formule 1 a déclaré un bénéfice de 68 millions de dollars (50 millions de livres sterling) au troisième trimestre de 2021, une augmentation significative par rapport à la même période l’année dernière, malgré le nombre de courses organisé pendant cette période.

De juillet à septembre, la F1 a généré 668 millions de dollars (494 millions de livres sterling) de revenus, soit une augmentation par rapport aux 597 millions de dollars (441,5 millions de livres sterling) du troisième trimestre 2020.

L’augmentation se produit malgré sept courses organisées au cours des trois derniers mois contre 10 au cours de la saison 2020 extrêmement comprimée, dont le début a été retardé de plusieurs mois en raison de la pandémie mondiale de Covid-19.

Les revenus de la F1 provenant des contrats de diffusion et des frais d’hébergement sont passés de 558 millions de dollars (412,7 millions de livres sterling) l’année dernière à 612 millions de dollars (452,7 millions de livres sterling), soit une augmentation d’un peu moins de 11 %. Des gains plus importants ont été réalisés dans ce que la F1 appelle les «autres revenus» – qui comprennent les revenus liés à la Formule 2 et à la Formule 3.

Bien que F2 et F3 aient couru moins de courses au cours de la période qu’en 2020, réduisant leur contribution, le retour du Paddock Club à tous sauf l’un des sept tours de F1 a contribué à une augmentation de 44% des revenus de 39 millions de dollars (28,8 millions de livres sterling) à 56 millions de dollars (41,4 millions de livres sterling). Le Paddock Club n’avait pas pu fonctionner à la même période l’année dernière.

« La Formule 1 tourne à plein régime et produit des résultats sur la piste, pour nos fans, nos partenaires et nos investisseurs », a déclaré Stefano Domenicali, PDG et président de la F1. « Nous savons déjà que la saison 2021 en sera une pour les âges, avec une bataille acharnée de haut en bas sur la grille et entre les constructeurs. Nous avons vu les résultats avec les fans sur la piste et avec un engagement sur toutes les plateformes. »

« Nous attendons avec impatience les prochaines courses au Mexique et au Brésil avant de conclure la saison avec trois courses au Moyen-Orient, qui compléteront un calendrier record de 22 courses en 2021, et nous nous concentrons déjà sur l’établissement d’un nouveau record en 2022 avec notre Calendrier de 23 courses.

