Le retour des guerriers de la culture ?

Chris et Seerat discutent de la saga Ben Simmons en cours et évoquent le retour de Steph Curry et des Golden State Warriors (0:25). Ensuite, Logan Murdock se joint à nous pour une plongée profonde dans les Warriors alors qu’ils parlent du rôle de Draymond Green dans l’équipe, comment l’équipe a changé depuis 2016, comment Jordan Poole continue de se développer, et plus encore (18:31) !

Hôtes : Chris Ryan et Seerat Sohi

Invité : Logan Murdock

Productrice associée : Erika Cervantes

Assistant de production : Isaiah Blakely

