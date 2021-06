Le retour des Hawks qui laisse les Sixers au bord du gouffre

in

Atlanta Hawks a remonté de 26 points contre 76ers de Philadelphie pour finir par gagner au Wells Fargo Center 109-106 et se classer 3-2 dans la série. Amenez des jeunes Il a fini par être le protagoniste principal du duel.

“Nous n’abandonnons jamais”, a déclaré l’entraîneur des Hawks Nate McMillan après le match. “Nous parlons toujours de jouer 48 minutes. C’est un long match. Et aujourd’hui, il a fallu 48 minutes pour remporter la victoire.”

Comme lors du quatrième match, les Hawks sont revenus d’un duel qu’ils avaient pratiquement perdu. Les données laissent les Sixers très mauvais en ce sens : ils sont la première équipe à gaspiller des avantages de plus de 18 points lors de deux matchs consécutifs en séries éliminatoires.

Atlanta était mené 24 avec 2:10 à jouer pour terminer le troisième quart. Un dernier quart 8-2 en leur faveur a laissé le résultat à -18 et un incroyable dernier quart 40-19 a mis fin aux Sixers. Énorme. Trae Young a été le meilleur du match avec 39 points. John Collins a contribué 19 unités, Danilo Gallinari est parti jusqu’à 16 et Lou Williams est parti jusqu’à 15 (+31 avec lui sur la piste).

Chez les Sixers, les 37 points de Joel Embiid et les 36 de Seth Curry ont été inutiles. Le malheureux dernier trimestre ne leur a laissé aucune option.

Les Sixers, au bord du gouffre

Ainsi, après deux matchs dont l’approche et l’exécution étaient presque parfaites, les Sixers, la meilleure équipe de l’Est, ont vu comment les Hawks ont renversé la série et ont éloigné une victoire de l’entrée dans la ligue East End. Il est maintenant temps de voir s’ils ont l’âme d’un champion ou non.