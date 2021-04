Le retour d’Ethereum à un niveau record accompagné d’une augmentation de 77% des frais de transaction

Une flambée des prix de 31% s’est accompagnée d’une augmentation de 77% du coût des transactions sur Ethereum.

Ether (ETH), la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, est revenue à un niveau record le 2 avril lorsque le prix au comptant de chaque unité d’ETH a dépassé 2000 $.

Pendant ce temps, le spectre inquiétant des frais de transaction lourds d’Ethereum s’est fait sentir une fois de plus, alors que le coût d’utilisation de la blockchain a augmenté de 77% au cours des derniers jours, en ligne avec une augmentation de 31% du prix des pièces ETH.

Ether a enregistré des bougies vertes pendant huit des neuf derniers jours, alors que le prix de la pièce est passé d’un creux récent de 1 530 $ le 26 mars à l’évaluation de 2 009 $ observée au moment de la publication.

Les frais de transaction ont sommairement augmenté de 77% au cours de la même période, le coût moyen des transactions sur Ethereum étant passé de 12,96 $ à 22,97 $, selon les données de Bitinfocharts.com.

Les chiffres des frais moyens donnent souvent une image inexacte des frais payés le plus souvent en chaîne, en raison de valeurs aberrantes de grande valeur. Les frais de transaction médians, qui donnent une indication plus claire des frais payés le plus fréquemment, ont également augmenté au cours de la semaine dernière, grimpant de 91%, passant de 6,66 $ à 12,74 $.

Peu de gens ne sont pas d’accord sur le fait que dans le monde en ligne des dons en dollars et des pourboires de sous-cent, le type de coûts encourus sur des chaînes populaires comme Ethereum et Bitcoin, où les frais moyens sont actuellement d’environ 8,50 $, ne sont pas vraiment adaptés.

Dans cet esprit, les développeurs ont proposé EIP-1559, une proposition d’amélioration Ethereum qui va revoir la façon dont les frais sont calculés sur la blockchain. Lorsque la mise à niveau sera mise en œuvre en juillet prochain, les frais de transaction seront ajustés de manière dynamique par un algorithme. Un aspect déflationniste sera introduit dans la tokenomique d’Ethereum en même temps, une partie des frais de réseau devant être épuisée après chaque transaction.

À plus long terme, Ethereum devrait passer à un algorithme de consensus de preuve de participation, qui verra le système de preuve de travail actuel complètement abandonné. Dans les blockchains PoS, les détenteurs de pièces de monnaie misent des pièces pour sécuriser le réseau en échange d’un revenu passif, par opposition aux mineurs contribuant à la puissance de calcul à la recherche de récompenses de bloc. Le nouvel algorithme de consensus est mis en œuvre dans le cadre de la mise à niveau continue d’Ethereum vers Eth 2.0.