Everton sera massivement boosté par le retour « énorme » d’Abdoulaye Doucoure de blessure après une course de forme alarmante, selon Noel Whelan.

Doucoure a subi une fracture de fatigue au pied lors de la défaite contre West Ham le mois dernier. On craignait initialement que le milieu de terrain soit exclu pendant une période prolongée. Cependant, il devrait maintenant revenir vers la fin novembre.

Et Whelan pense que c’est un grand soulagement pour Rafa Benitez. Le sien Caramels équipe a maintenant été battue lors de ses trois derniers matchs après Watford et Wolves aussi les passer par l’épée.

Doucoure, 28 ans, avait eu une influence positive sur l’équipe avant la blessure. Et il a deux buts et quatre passes décisives à son actif cette saison.

Whelan a déclaré à Football Insider : « Ce sera énorme pour Everton. Il fait partie de ces joueurs qui vont de box à box, de 18 à 18 mètres.

« Le manager lui a donné un peu plus de liberté d’attaque cette saison.

«Nous l’avons vu entrer beaucoup plus dans la surface et cela a été très efficace avec les buts et les passes décisives qu’il a réussi à obtenir.

« Les chaînes sont tombées pour lui cette saison, il n’a pas été restreint. On lui a donné une vraie licence pour s’exprimer et causer des problèmes d’opposition.

« Il avait l’air de profiter d’une nouvelle vie avant la blessure.

«Ce sera un énorme avantage pour lui de revenir, d’autant plus qu’ils ont perdu [James] Rodriguez, donc toute créativité dans ce milieu de terrain sera la bienvenue. »

Doucoure a subi une blessure au pied similaire la saison dernière, ce qui l’a empêché de jouer pendant neuf matchs.

Il est actuellement coincé sur la touche aux côtés d’autres stars blessées, Dominic Calvert-Lewin, Fabian Delph et Andre Gomes.

Doucoure tenu en haute estime

Plus tôt dans la saison, le milieu de terrain a été présenté comme une cible de transfert possible pour Manchester United. S’adressant à talkSPORT, Tony Cascarino a insisté sur le fait qu’il revitaliserait leur milieu de terrain.

«Je ne peux pas penser à un meilleur milieu de terrain pour le moment que Doucoure en Premier League. La façon dont il joue dans ce rôle avancé », a déclaré l’expert.

« Il joue brillamment, il joue vraiment bien.

« Regardez le milieu de terrain de United et vous pensez que c’est ce qu’ils réclament, un milieu de terrain de type Doucoure. »

Jamie Carragher était d’accord avec Cascarino, tweetant: « Abdoulaye Doucoure a été l’un des joueurs les plus remarquables de la Premier League cette saison. »

