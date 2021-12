Le retour d’Isaiah Thomas est un miracle de Noël

Quand Isaiah Thomas a enlevé ses échauffements et s’est enregistré pour son premier match NBA en deux ans, la foule au Target Center du Minnesota a applaudi.

« Ils m’ont vraiment encouragé, et c’est un match à l’extérieur », a déclaré le joueur de 32 ans après avoir perdu 19 points en 22 minutes lors de ses débuts dans la saison pour les Lakers vendredi dernier. «Ces moments signifient plus pour moi que tout, parce que les gens respectent ce que je fais, les gens respectent la routine dans laquelle je suis. Me faire 5 pieds 9 pouces aide. Je suis de la taille d’une personne normale. Les gens m’encouragent à cause de cela.

Ils connaissent aussi son histoire. Des millions de personnes ont vu Thomas marquer 33 points lors des éliminatoires de 2017, le lendemain de la mort de sa sœur. Des semaines plus tard, il a perdu 53 points sur une hanche malade, qui n’a fait qu’empirer alors qu’il continuait à jouer. La course nous a rapprochés de Thomas : la contradiction entre son petit gabarit et le courage qui en émane, un amour enfantin pour le jeu qui perdurerait malgré ce qui allait suivre.

Le front office des Celtics a laissé leur cœur à la porte cet été-là, lorsqu’ils ont échangé Thomas aux Cavs contre Kyrie Irving. Un Thomas entravé a franchi les portes de la NBA, des Lakers à Denver en passant par Washington, saisissant toutes les opportunités qu’il pouvait en chemin : un contrat de 10 jours à la Nouvelle-Orléans, deux tournois de qualification de la Team USA, la Drew League, la G League. « Cela a parfois été difficile simplement parce que je ne vois pas pourquoi je ne suis pas dans la ligue. J’ai montré que j’étais en bonne santé, j’ai montré que j’étais le même joueur qu’avant, mais en même temps, je continue d’avoir foi », a-t-il déclaré à Jalen & Jacoby après avoir perdu 42 points pour l’or de Grand Rapids, la filiale de la G League des Nuggets. « Je reste positif. Je fais tout ce que je peux contrôler pour me mettre en valeur, pour montrer que je n’ai pas d’ego, je n’ai pas de fierté. Je jouerai n’importe où, comme les gens le savent, je joue dans les YMCA locaux.

Un jour plus tard, Thomas a reçu un appel de Rob Pelinka. Les Lakers avaient huit des 100 joueurs de la NBA à entrer dans des protocoles de santé et de sécurité ce mois-ci. Ils ont signé un contrat de 10 jours avec Thomas, le premier des plus de 40 joueurs de la G League à rejoindre la NBA.

Selon l’entraîneur des Lakers Frank Vogel, Los Angeles a entraîné Thomas cet été et a eu « beaucoup de conversations sur son état de santé », qualifiant une deuxième opération de la hanche effectuée l’année dernière de « faite la différence ». Thomas a en effet l’air différent, un miracle de Noël teinté d’ironie : alors qu’omicron menace de voler Noël, il a donné aux fans une chance de regarder Thomas, l’un des joueurs les plus aimés de la NBA, affronter les Nets dans l’un des derniers matchs de son Contrat de 10 jours.

Le retour de Thomas au milieu du chaos ressemble à l’équivalent NBA de Ted Lasso libéré six mois après le premier verrouillage de COVID-19: un éclat de joie rendu plus attrayant par son contraste avec le désespoir qui l’entoure.

L’un de mes moments préférés de Ted Lasso arrive dans « Rainbow », le cinquième épisode de la saison 2. Roy Kent, un joueur à la retraite devenu expert de la télévision, adoré pour ses critiques mordantes et criblées de malédictions de la rhétorique des médias sportifs, réalise ce que Ted savait déjà : Il appartient au terrier. Il arrache le microphone de ses oreilles à la télévision en direct et court pour accepter l’offre de Ted de rejoindre l’équipe en tant qu’entraîneur adjoint. En chemin, il soudoie un chauffeur de taxi avec de l’argent et un motard avec une montre-bracelet, se blesse au genou et boitille jusqu’aux portes alors que le jeu est sur le point de commencer, triomphant.

Je soutiens Thomas pour la même raison que j’aime regarder Ted Lasso : les images ringardes mais honnêtes sur le pouvoir de l’amour, la façon dont nous pouvons franchir les obstacles lorsque nous l’écoutons.

Thomas transforme sa faiblesse en une force, se faufilant sous les défenseurs pour entrer dans la peinture, faisant des arcs-en-ciel suffisamment hauts pour s’élever au-dessus de leurs bras. Sa simple présence parmi les géants me surprend encore parfois, de la même manière que regarder un conflit imminent se transformer en un point d’appui pour la croissance sur Ted Lasso est scandaleusement ringard au début, avant qu’il ne devienne thérapeutique. J’ai appris à enregistrer ma surprise comme une mesure de ma propre soif d’optimisme et, avec le temps, j’ai vu mon point de vue changer. C’est le cœur de l’appel de Thomas : il vous fait croire en lui autant qu’il croit en lui-même, pour ne plus être surpris.

Carmelo Anthony, qui a également dû se battre pour revenir dans une rotation NBA, s’est réjoui après les débuts de Thomas. « C’est quelque chose auquel je peux m’identifier », a déclaré Anthony. « Je connais le sentiment de croire en soi quand tout le monde te compte. »

Peut-être que Thomas jouera son rôle dans une autre opportunité. Peut-être que l’omicron continuera de se propager et que Thomas passera de 10 jours à 10 jours dans son acte final. Peut-être que Noël est la dernière fois que nous le verrons en NBA. Ne t’inquiète pas trop pour ça. Perdez-vous dans les pulls arc-en-ciel. Même s’ils n’entrent pas, vous adorerez observer leur trajectoire.

