Le retour douloureux de Morant

Des défaites qui démangent. Pas seulement à cause du rival, bien qu’il soit en nette amélioration ces derniers jours, aussi à cause du symbolisme. Lorsque votre star revient après une blessure, vous êtes censé lui faire le gros bouillon pour qu’il se sente à nouveau chez lui, mais ce sentiment est loin de ce que Ja Morant a connu.. Le meneur a déclaré, après le match, qu’il était abasourdi par la réaction de certains fans à son jeu, l’exhortant à quitter le terrain : « C’est frustrant pour moi. Pendant le match, je courais autour du terrain et j’ai entendu des fans dire moi de sortir. de la piste et de m’asseoir sur le banc. Je ne comprends pas ce qu’ils voulaient accomplir, mais ils ont aggravé les choses. Normalement, vous l’avez vu, ça m’alimente que quelqu’un dise quelque chose de négatif sur moi, mais ce soir, ces commentaires ont été douloureux pour moi ». Cela l’a atteint si profondément qu’il a désactivé ses réseaux sociaux pour se concentrer uniquement sur la remise en forme. Vous pouvez vaguement comprendre les blagues, si elles n’étaient pas sérieuses, car pendant l’absence de douze matchs du directeur de jeu, ses coéquipiers ont réussi un spectaculaire 10-2 qui les a propulsés dans le classement et que, comme il l’a également fait remarquer devant les journalistes après avoir perdu, ils sont venus de battre le Thunder de 73 points dans le qui est la plus grande différence dans l’histoire de la NBA. Ce lundi, le résultat était un autre : 99-102. Les hommes de Daigneault enchaînent deux de suite et frappent le moral des Grizzlies et de leur meilleur joueur, clairement bouleversé à la fois par sa performance et celle des partisans du FedEx Forum.

Les Grizzlies ont de nouveau eu du mal à faire avancer les possessions sur leurs terrains. Ils avaient 38% raison. Ils n’ont profité de rien pour tirer une belle performance de la bagarre au rebond et tenter d’arrêter le rival en l’envoyant sur la ligne du personnel. Les 17 tirs en jeu de différence entre une équipe et l’autre n’ont pas été remarqués. Et le Thunder n’avait même pas besoin d’avoir une journée extrêmement inspirée : les mauvais pourcentages habituels de Giddey, un frappeur de statistiques grandiloquent, coincé avec Gilgeous-Alexander et ‘Bisonte’ Dort, les autres les plus recherchés pour les attaques d’OKC.

Rien ne semblait si catastrophique lorsque les Grizzlies étaient +16 au deuxième quart. Le match a été rapidement égalisé, même le reste n’était pas attendu, et le pouls de la seconde mi-temps a été mieux pris par l’équipe visiteuse. Dans les moments décisifs, deux jeux, une pénétration de Giddey et une action de l’aile dans laquelle la défense sur Shai était entre ou zéro et moins un, ont laissé la distance à trois. Dort, sur les lancers francs, l’a gardé pour le dernier, un triple de son terrain par Dillon Brooks qui a échoué. Comme Memphis, qui l’aurait pensé. Ces changements soudains sont l’ancienne et la nouvelle normalité, à la fois, de la NBA.