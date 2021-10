Le retour du 600e ballon de touché de Tom Brady coûtera probablement six chiffres aux fans, selon un expert

Tom Brady a lancé sa 600e passe de touché en carrière dimanche, et un fan a failli la garder pour lui. Le receveur large des Tampa Bay Buccaneers Mike Evans a capté la passe de touché contre les Bears de Chicago en première mi-temps, puis l’a donnée à un fan portant son maillot. Les Buccaneers ont dû négocier avec le fan pour récupérer le ballon, mais selon l’expert des enchères Ken Goldin, le fan a raté un demi-million de dollars.

« Compte tenu de l’historique de ce ballon en tant que premier 600e TD de l’histoire de la NFL », a déclaré Goldin par TMZ Sports, « j’estimerais que ce ballon vaut au moins 500 000 $ (et peut-être beaucoup plus). » Le Tampa Bay Times a parlé au fan au milieu du match et on lui a dit que Brady voulait vraiment le ballon.

« L’entraîneur est venu et l’a demandé », a déclaré le fan. « Qu’est-ce que je vais faire ? Dire non à Tom Brady ? Après le match, Brady a parlé de l’incident après le match et a assuré à tout le monde que le fan allait être récompensé pour lui avoir rendu le ballon car c’était quelque chose qu’il n’avait pas à faire.

« C’était vraiment cool. Je l’ai mis dans le sac là-bas », a déclaré Brady, selon ESPN. « Mike l’a donné. Il dit, ‘Mec, je suis désolé, mec. Je vais l’avoir.’ J’ai dit : ‘C’est bon. Je suis sûr qu’ils trouveront un moyen de le récupérer.’ Mais en fait, je ne garde pas trop de choses, alors… dans ces circonstances, j’ai juste pensé que cela pourrait être une bonne chose à garder. Il va obtenir quelque chose de gentil en retour. Alors nous lui offrirons un casque ou un couple des maillots ou d’autres trucs. C’était vraiment cool de sa part de faire ça. «

Le 600e ballon de touché vaut beaucoup puisque Brady est le premier joueur de l’histoire de la NFL à atteindre cette marque. L’année dernière, Brady a dépassé Drew Brees pour devenir le leader de tous les temps de la NFL en matière de passes de touché en carrière. Brady est l’un des quatre joueurs de l’histoire de la NFL à avoir réussi au moins 500 touchés. Il est l’un des 13 joueurs de l’histoire de la NFL à avoir au moins 300 touchés par la passe. En plus d’être le leader de tous les temps pour les touchés par la passe, Brady détient le record du plus grand nombre de verges par la passe de l’histoire de la NFL avec 81 479.