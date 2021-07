Le retour du Bayern Munich Sven Ulreich revient sur sa défaite en amical contre le FC Köln

Le gardien du Bayern Munich Sven Ulreich n’était parti que pour un an, mais le remplaçant populaire de Manuel Neuer était impatient et prêt à prendre le terrain lors de la défaite 3-2 du week-end contre le FC Köln.

« C’est ennuyeux quand tu perds. Nous sortons toujours sur le terrain pour gagner, même si nous avons une très jeune équipe en ce moment. En plus de cela, c’était notre premier match après la pause. On pouvait dire que Cologne avait un avantage car ils avaient déjà eu quelques matchs », a déclaré Ulreich (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Mais c’est bien pour les garçons d’acquérir de l’expérience. Bien sûr, il y a certaines choses que nous devons faire mieux. Les nouvelles recrues ont fait de bons débuts. Omar (Richards) est très dynamique sur le flanc et a un bon contrôle du ballon. (Dayot Upamencano) parle beaucoup de robustesse et de tacles.

Ulreich n’est cependant pas inquiet du résultat final. Le gardien de but s’est rendu compte qu’il manquait à son équipe quelques joueurs clés.

« Ce n’est pas non plus facile pour eux de trouver leurs marques dans l’équipe quand il n’y a pas de joueurs réguliers de la première équipe là-bas. Donc, ils ont très bien fait et auront sûrement quelques matchs de plus », a déclaré Ulreich.