Le retour du D de Baylor contre Villanova envoie un avertissement inquiétant aux prétendants à March Madness ⋆ .

Il y a un O à Baylor. Il n’y a pas de D.C’est ce que cela a semblé dans les dernières semaines de la saison régulière du basket-ball universitaire, alors que les Bears ont perdu un record invaincu, un championnat Big 12 Tournament et leur statut de co-favoris avec Gonzaga pour remporter le titre NCAA 2021.

La défense qui avait terrorisé les adversaires du début de la saison 2019-20 au milieu de celle-ci manquait, jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas.

Villanova a dominé Baylor pendant 28 minutes de leur demi-finale de la région sud samedi, mais les douzaines de minutes détenues par les Bears ont suffi à produire une victoire de 62-51 qui a constitué une menace pour toutes les autres équipes encore en vie dans le tournoi de la NCAA.

«C’était le plan de tout le match, mais en deuxième mi-temps, cela a mieux fonctionné», a déclaré l’entraîneur du Baylor, Scott Drew, aux journalistes après le match. «Forcer Villanova à 16 chiffres d’affaires; Je ne sais pas quand la dernière fois ils ont eu 16 chiffres d’affaires, mais normalement ils sont à six, sept ou huit.

«Je sais toujours qu’ils l’ont en eux. Ils m’ont montré cela au fil des ans. Au cours des deux dernières années, nous avons remporté plus de matchs que n’importe quelle équipe Power 5 du pays. Ils ont donc mérité ce droit; ils ont gagné cette confiance. Maintenant, cela ne garantit pas que vous allez sortir et gagner. Cela ne garantit pas que vous allez jouer une excellente seconde mi-temps. »

PLUS DE FOLIE DE MARS: scores en direct | Support mis à jour | programme TV

La revitalisation de Baylor en tant que programme de basket-ball avait commencé avec la défense. Les Bears avaient la quatrième défense de la saison 2019-2020 et ils ont brisé des équipes de toutes les manières possibles. Ils se sont classés parmi les meilleurs pour les vols, les blocs, la défense des tirs des adversaires et le rebond de leurs échecs.

Ce personnage était toujours là au début de cette saison, donc même s’il s’était desséché, il semblait rationnel de croire que lorsque cette saison était en jeu, il fleurirait à nouveau.

Contre Villanova, c’est arrivé à la mi-temps. Les Wildcats ont tiré 50 pour cent du terrain, 38 pour cent sur 3 points et construit une avance de 30-23 à la pause.

Les ours n’ont pas complètement changé leur personnalité jusqu’à ce qu’ils aient changé leur défense. Vers 12h20, après avoir joué la défense de l’homme juste assez longtemps pour céder un dunk tonitruant à Brandon Slater qui a fait trois défenseurs des Bears comme victimes, ils sont passés à une zone de combat qui a laissé les Wildcats perplexes.

Villanova n’a converti que 38% de ses tentatives de placement, a raté chacun des neuf trois points, a retourné le ballon neuf fois et n’a marqué que 21 points. Ils ont bien déplacé le ballon lors des deux premières possessions contre le match, créant des 3 ouverts du côté droit pour Cole Swider et Chris Arcidiacono, mais aucun n’est tombé. Ensuite, les Wildcats se sont fracturés, dribblant trop souvent dans le trafic pour des revirements ou forçant des tirs rapides et disputés.

« Nous avons fait un très bon travail en restant devant notre homme », a déclaré le garde américain Davion Mitchell aux journalistes. «Et nous savions que la défense allait devenir offensive. Et c’est ce qu’il a fait.

«Je sentais que je devais mettre plus de pression sur le ballon. … Surtout parce que ces gars-là sont vraiment bons en tête-à-tête. Ils font les bons jeux la plupart du temps. Si je peux perturber l’attaque et les faire basculer de l’autre côté et perdre du temps, cela nous aidera. Justin Moore est un très bon garde. J’ai juste essayé de lui rendre la tâche difficile et nous avons remporté la victoire.

PLUS: Wayne Tinkle de l’État de l’Oregon maintient les castors dans la zone lors de la course Elite Eight

Beaucoup avaient retracé le déclin de la défense de Baylor à la pause de trois semaines du COVID qui a eu un impact sur le programme. Et certainement le D n’était pas A-OK après tout ce temps libre.

Cependant, il n’a pas fallu beaucoup de recherches pour découvrir que les Bears avaient commencé à glisser de ce côté du ballon avant même que leur programme ne s’arrête pendant une si grande partie de février. En entrant dans le match de samedi, ils avaient permis à chacun de leurs huit adversaires majeurs après la pause de marquer au moins un point par possession. Mais ils avaient fait la même chose dans les deux matchs juste avant cette pause.

C’était peut-être juste une touche de fatigue concurrentielle. Ils dominaient le Big 12. Ils avaient investi tellement d’énergie dans leur défense la saison dernière pour voir la saison se terminer avec l’annulation du tournoi de la NCAA. Il restait encore six semaines avant le début de la folie de mars de cette année, en supposant que c’était le cas.

Ils avaient atteint un point avec la puissance de leur attaque où il était capable de les mener à bien même les matchs les plus difficiles du Big 12. Ils s’étaient hissés au troisième rang du pays en termes d’efficacité offensive en raison de leur précision ridicule de 3 points, qui se classait n ° 2 de la Division I, et ils ont pu battre des équipes telles que le Kansas et l’Oklahoma State. Cela n’allait pas marcher contre Villanova, et cette fois il n’y avait aucune marge d’erreur.

«Nous savions que si nous voulions gagner, nous devions les retourner, nous devions les mettre mal à l’aise», a déclaré Mitchell. «C’est une équipe vraiment fondamentale. Ils ne retournent pas la balle. C’est l’équipe n ° 1 du pays à ne pas retourner le ballon. Nous savions donc que pour gagner, nous devions les sortir de leur zone de confort. Et nous avons fait un très bon travail à ce sujet.

Baylor est de retour. Oui, ce Baylor: celui que beaucoup croyaient pouvoir remporter un championnat de la NCAA en 2020, celui qui ressemblait à un pari juste pour égaler la saison régulière invaincue de Gonzaga jusqu’à ce que la fermeture exacerbe un glissement défensif dans une glissade.

Maintenant, c’est à nouveau une force.