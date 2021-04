Le retour du prince Andrew laisse le palais secoué: un initié royal lève le voile sur la panique à Firm | Royal | Nouvelles

Vendredi, le duc d’Édimbourg est décédé paisiblement au château de Windsor et les membres de la famille ont afflué vers le domaine du Berkshire pour réconforter la reine pendant la triste période. Tous les enfants de la reine et de Philip ont dénoncé la mort de leur père.

Dans l’hommage d’Andrew à son père, il a déclaré: «C’était un homme remarquable.

“Je l’aimais en tant que père. Il était si calme.

«Si vous aviez un problème, il y penserait.

«C’est la grande chose à laquelle je pense toujours, qu’il a toujours été quelqu’un vers qui on pouvait aller et qu’il écoutait toujours, donc c’est une grande perte.

«Nous avons perdu presque le grand-père de la nation.

«Et je suis vraiment désolé et je soutiens ma mère qui le ressent probablement plus que tout le monde.

Le prince Andrew s’est retiré de la vie royale en 2019 à la suite de l’entretien désastreux avec la BBC sur sa relation avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein.

Mais Dan Wootton de MailOnline a déclaré que certains courtisans royaux ont fait valoir qu’il n’y avait aucun moyen de revenir pour le duc après la mort de Philip.

LIRE LA SUITE: Archie Harrison manquera beaucoup au prince Philip

Ils ont déclaré au MailOnline: “Le prince Andrew pourrait espérer que cette triste situation changera les choses, mais le prince Charles est catégorique sur le fait qu’il n’y a pas de retour possible tant que les allégations pèsent sur lui.

“Il a parlé à la caméra à titre privé car il s’agit d’un événement familial.

“Personne ne peut l’empêcher de faire ça.”

En décembre, la reine a lancé une nouvelle ère pour la famille royale avec un événement auquel ont participé sept membres de sa famille – le groupe étant rapidement surnommé la «nouvelle entreprise».

Andrew, ainsi que Meghan Markle et le prince Harry, étaient notamment absents de la formation.

La nouvelle entreprise comprenait le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, la princesse Anne et le prince Edward et Sophie, la comtesse de Wessex.

Au cours des 17 derniers mois, le prince Andrew n’a pris part à aucun engagement royal.

Il n’était pas non plus inclus dans les photos officielles du mariage de sa fille la princesse Béatrice l’année dernière.

Le duc d’York a déclaré dans un communiqué avoir demandé à la reine d’être autorisée à revenir temporairement en tant que royal senior.

Les funérailles du prince Philip devraient avoir lieu ce samedi, mais en raison des restrictions de Covid, le service est limité à seulement 30 personnes en deuil.